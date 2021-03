Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 10 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En la sesión pasada vimos qué temas pueden abordarse en el debate y, como recuerdas, puede ser cualquiera, aunque hay predilección por tratar temas polémicos.

Te sugiero revisar dos palabras “argumentos” y “opiniones”. Estas palabras son tan recurrentes al hablar del debate.

Lo que da forma a las intervenciones de los oponentes, pero unos y otros son distintos; es importante conocer las diferencias para que vayas pensando en el debate que llevarás a cabo a final de esta práctica social del lenguaje.

Como son conceptos que tienes que tener claro y, sobre todo, necesitas reconocer que los caracteriza para saber cómo incorporarlos en tus intervenciones. En esta clase, aprenderás más sobre las opiniones y, en la siguiente, estudiarás los argumentos. Reflexiona sobre las opiniones y observa cómo se expresan en un debate.

Te propongo que respondas con tus palabras, considerando lo que sabes, a la pregunta, ¿Qué es una opinión? Guarda tu respuesta, para retomarla al final de la clase.

Para empezar, analiza el fragmento del video “Leo, ¿Por placer u obligación?”, del minuto 05:05 al 09:58 pon mucha atención a las intervenciones de los participantes; observa desde dónde comparten su discurso.

Leo, ¿Por placer u obligación?

¿Las intervenciones de los participantes están relacionadas con el tema? Recuerda que es importante mostrar posturas opuestas y, en el fragmento que viste, todos estaban de acuerdo, por lo menos en eso. Ve tomando nota de nuestros hallazgos sobre las características de las opiniones.

Ahora, ve otro fragmento de video del minuto 17:20 al 00:20:47 observa las palabras que utilizan los participantes con más frecuencia en sus intervenciones.

Leo, ¿Por placer u obligación?

¿Recuerdas qué son los juicios de valor? El gusto por la lectura, como por casi cualquier cosa de la vida, es subjetivo, habrá a quienes les agrada leer novelas contemporáneas, a otros cuentos clásicos, algunos preferirán textos informativos o históricos, manuales o enciclopedias, y todo eso es leer.

Lo mejor es que vincules el trabajo de esta asignatura con lo que has aprendido en otras. Lee lo que les guste, si es un libro de historia lee como si leyeras una antología de cuentos.

Lo que he mencionado de los argumentos, de pronto, con este tipo de participaciones, donde hay juicios de valor y generalizaciones, podríamos confundirnos y pensar que son argumentos, pero en realidad no lo son, pues no se sustentan en ningún tipo de información. Tómalo en cuenta, te será de ayuda en el trabajo que continuarás realizando sobre el debate en las siguientes clases.

¿Cómo lo sintetizarías para caracterizar una opinión? Características de las opiniones:

Son personales.

Se construyen a partir de las experiencias y vivencias de las personas.

Se construyen, también, a partir de lo que las personas escuchan o suponen sobre algo o alguien.

Son subjetivas porque tienen que ver con las ideas, creencias, gustos, desagrados, preferencias, entre otras cosas, de las personas, más que con información comprobable.

Pueden incluir juicios de valor, generalizaciones y estereotipos.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ensayar la lectura dramatizada de una obra de teatro, en voz alta, para cotejar la claridad de diálogos y acotaciones, considerando el uso de signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje número 8 “Adaptar un cuento como obra de teatro”. Tambien se presentará la adaptación de “Baby H.P.” de Juan José Arreola, como obra de teatro.

Como sabes, antes de presentar una obra de teatro es necesario realizar muchos ensayos a fin de que los actores puedan interpretar debidamente a cada uno de los personajes, dentro de los ensayos cada actor debe cuidar la manera como expresa sus diálogos, así como sus movimientos, vestuarios, y todo lo que le permita comunicar al público que lo observa, el mensaje y sentido de su personaje.

Recuerda que tanto los signos de interrogación y de admiración como las acotaciones se emplean para mostrar la entonación de la dramatización, ayudan a transmitir emociones, así que es importante concentrarse en las emociones de la adaptación.

Para ejemplificar lo anterior, volverás a leer el cuento “Baby H. P.” lo cual te permitirá tanto tenerlo más fresco como volver a identificar algunas de las principales diferencias y similitudes entre un cuento y una obra de teatro.

Recuerda que el propósito de esta sesión es ensayar la lectura dramatizada de una obra de teatro, en voz alta, para cotejar la claridad de diálogos y acotaciones, considerando el uso de signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación.

Ten a la mano tu cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario; recuerda tenerlo cerca, durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsalo con libertad y no sólo busques las palabras que aquí se necesitan.

Ten presente que si por algún motivo no pudiste estar en alguna de las sesiones, o si quieres repasar o fortalecer algún aprendizaje, puedes ver las clases anteriores en el portal de Aprende en casa III.

Realiza la lectura del cuento “Baby H. P.” de Juan José Arreola. ¿Ya recordaste el cuento?

Antes de conocer la adaptación del cuento, como obra de teatro, es importante que tomes en cuenta que una vez que concluyas tu adaptación teatral, debes de organizar una presentación para que la compartas con tus familiares. Es indispensable que ensayes antes de la presentación y que revises tanto tu entonación como las adecuaciones de volumen, tono y fluidez. Recuerda también que tanto los signos de interrogación y de exclamación como las acotaciones, deben emplearse para mostrar la entonación en la dramatización, tal como se ejemplifica en la adaptación de “Baby H.P.”

