Nuevo León y Tamaulipas no aplicarán vacunas antiCovid-19 mal refrigeradas: Salud

Las Secretarías de Salud de Nuevo León y Tamaulipas descartaron aplicar las vacunas que llegaron mal refrigeradas, por las afectaciones que pudieran tener en la salud de las personas.

En rueda de prensa en conjunto, el Secretario de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos y la de Tamaulipas, Gloria Molina explicaron que no confían en la eficacia que pudieran tener las vacunas que arribaron el pasado 7 de marzo.

En concreto, de la O Cavazos aseguró que no permitirá que las vacunas se apliquen en el estado e insistió en regresarlas a la Federación, ya que el protocolo y guía que recibieron de las vacunas no recomendaba mantenerlas a una temperatura superior a los 8 grados.

Esto, pese a que la autoridad federal aseguró el día anterior que el fabricante modificó los criterios y que la vacuna podría pasar 14 días en 25 grados, y 5 días a 37 grados.

“Aquí no las vamos a usar, en Nuevo León. Las vamos a tener aquí y si la Federación las quiera utilizar, adelante, no es confronta, no es pleito, pero tengo que actuar en base a mi ética”, insistió de la O Cavazos.

Por su parte, Molina argumentó que Tamaulipas tampoco acepta estas vacunas y se deslindó de cualquier responsabilidad de problemas que pudiera haber si la Federación les pide que apliquen las vacunas.

Y reveló que Tamaulipas recibió 22 mil 800 vacunas que no cumplían con los requisitos y que, insistió, recibieron bajo protesta.

Daniela García

AV