Es probable que hubo un acuerdo político de impunidad: Sheinbaum, sobre caso Gutiérrez de la Torre

En la pasada administración de la Ciudad de México es probable que haya habido un acuerdo político de impunidad en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló irregularidades como la similitud en las declaraciones de las víctimas.

En videoconferencia de prensa, se le cuestionó lo siguiente: “sobre esto de Cuauhtémoc Gutiérez de la Torre, se puede concluir que desde la pasada administración hubo un acuerdo político para defenderlo, un acuerdo político de impunidad, para darle carpetazo a la investigación?

Ante ello, respondió: “es probable, porque había muchas irregularidades en la averiguación previa. No puedo asegurarlo, porque no tengo la certeza, no me constan las pruebas, pero sí es extraño que no estuviera bien integrada, que además hubiera similitud exactamente declarando lo mismo todas las víctimas, que fue lo que nos comentó la Fiscal General”.

La mandataria capitalina reconoció la labor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Este es un caso que venía ya desde hace mucho tiempo, fue publicado en su momento por Carmen Aristegui, como una red de trata asociada a este personaje. Cuando entró la Fiscal se dio cuenta que el caso estaba por cerrarse y la Fiscal decidió, con las distintas Fiscalías que pertenecen a la Fiscalía General, revisar el caso para ver si se había llevado a cabo de manera correcta y lo que encontró es que había muchas falsedades en todo el proceso.

“Tenía muchísimos problemas y decidió volver a entrevistar la Fiscalía a todas las víctimas, porque resulta que las declaraciones de las víctimas eran las mismas en la averiguación previa original”, dijo en videoconferencia de prensa.

Nadie escapa de la Justicia

Sheinbaum agregó que, sin importar el cargo que ostenten, nadie escapa de la justicia.

“Aquí nadie se escapa de la justicia, nadie, no porque tengas dinero, no porque tengas un puesto político, eso te exime, la justicia es para todos y para todas, y en particular con temas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres”, afirmó

En días pasados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo de un juez penal, en el sistema tradicional, orden de aprehensión en contra de Gutiérrez de la Torre, así como en contra de la diputada local, Sandra Vaca; Roberto Zamorano, consejero del tricolor capitalino; Priscila Martínez y Adriana Rodríguez, exauxiliares del PRI.

Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.

A efecto de dar cumplimiento a esta orden judicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de República (FGR), del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas.

En un trabajo conjunto con autoridades federales, se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas.

Por: Carlos Navarro

dhfm