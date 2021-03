Encuentran muerto a joven que desapareció en Xalapa, Veracruz

El estudiante de preparatoria, Kurma Cerrillo Cordova, había sido reportado como desaparecido por la Comisión Estatal de Búsqueda y fue encontrado sin vida en la zona conocida como La Herradura, en la ciudad de Xalapa.

El cuerpo del joven, de 18 años, fue hallado por un adulto mayor que llevaba a cabo labores de faena en la zona colindante con el Museo de Ciencia y Tecnología “Kaná”, antes Museo Interactivo de Xalapa (MIX).

Esto ocurrió alrededor de las 9:30 horas de este miércoles 10 de marzo, cuando el trabajador realizaba un recorrido para la limpieza del lugar, una zona boscosa que es el principal acceso para algunas zonas habitacionales.

El cuerpo del joven se encontraba a unos diez metros del paseo Impresionantes, mismo que se une con el paseo Van Gogh y que, junto con las calles Edgar de Gass y Augusto Renoir, conforman un circuito en forma de una herradura.

El señor, de unos 60 años, observó, en primera instancia, un cubrebocas entre los matorrales, lo que llamó su atención y lo motivó a seguir caminando hasta encontrar al joven, quien no presentaba signos vitales y tenía la nariz carcomida.

“Vengo chapeando desde la entrada, desde Murillo Vidal, en la mañana buscaba un gancho para chapear, me metí y vi cubrebocas, pensé que se había metido gente, caminé otros cinco metros y ahí estaba el chavo, de unos 18 o 20 años”, comenta el trabajador.

Al principio, pensó que estaba vivo por la posición en que se encontraba: tenía una mochila como almohada y a su lado una botella de tequila y un exacto para cortar. Pero se acercó más, le habló y vio que no reaccionaba.

“Estaba blanco, blanco, vi que no tenía la nariz, que me salgo de ahí porque estaba muerto. Ya no tenía la nariz, no sé si se la cortaron o algún bicho se la comió”.

El señor se topó a otro vecino, a quien le comentó sobre el hallazgo para que llamara a las autoridades. Al lugar, arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, para realizar el acordonamiento y posteriormente se presentara personal de Servicios Periciales, para el levantamiento correspondiente.

Cerrillo Cordova había desaparecido el martes 9 de marzo en la capital del estado. La última vez que fue visto se encontraba sobre la avenida Américas esquina con Hernán Cortés, en la colonia 2 de abril, cerca de las oficinas de la Contraloría de la Secretaría de Salud en Xalapa.

Por Juan David Castilla Arcos

AV