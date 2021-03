Descarta Coahuila haber recibido vacunas contra Covid- 19 en mal estado

La Secretaría de Salud de Coahuila descartó que alguno de los lotes de vacunas contra Covid-19 que han llegado a la entidad contenga dosis en mal estado, por lo que el plan de vacunación se mantiene sin modificaciones.

Tras anunciarse que Nuevo León devolverá a la federación más de 4 mil dosis de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus porque llegaron dañadas y señalarse que Coahuila era otro estado afectado por esa problemática, tanto el gobernador de Coahuila como la Secretaría de Salud rechazaron esa posibilidad.

“Lo diría puntualmente. La vacuna que llega trae sus termómetros, su temperatura y se recibe con la que viene ahí. Si no, no podríamos recibir y viene muy bien organizada por la mensajería. No hemos tenido ese problema, yo lo diría. La vacuna que ha llegado a Coahuila ha llegado en su temperatura recomendada y se ha mantenido en la temperatura adecuada”, dijo Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.