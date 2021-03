Buscan a Rania, alumna de la prepa UdeG; desapareció el 8M en Guadalajara

El 8 de marzo, día en el que millones de mujeres salieron a las calles a luchar por sus derechos y por la no violencia de género, despareció Rania Lizeth Cruz Echeverría, una joven de 18 años.

La noticia se difunde en redes sociales donde se hace mención que Cruz Echeverría es alumna de la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara de la entidad.

“Con profundo dolor en mi corazón solicito su apoyo para localizar a mi hija Rania Cruz Echeverría en Guadalajara, Jalisco. Desapareció el día de ayer mientras iba a ratificar denuncia de agresiones de su novio. No llegó a la escuela, no llegó a la Fiscalía del Estado y no llegó a su casa”, escribió su padre Renán Várguez en sus redes sociales.

En la publicación también se encuentran los números de teléfono en caso de alguna información sobre el paradero de la joven: 2283048263 y 3312185825, el padre agregó que cualquier dato será de utilidad para dar con el paradero de su primogénita.

Diversos usuarios de redes sociales de inmediato compartieron la información para que la noticia se haga viral y localizar a la estudiante desaparecida, al igual que miles de mujeres en México.

En México de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, el mayor número de mujeres desaparecidas se encuentran entre los 15 y los 19 años.

En relación a los estados con mayor registro en la base de datos están el Estado de México en primer lugar con 4 mil 119, seguido de Tamaulipas con 2 mil 500, Jalisco en tercera posición con mil 637, Nuevo León el cuarto con mil 468 y Veracruz en quinto con mil 232 mujeres desaparecidas entre 2016 y 2020.

GB