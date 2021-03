Un año de la pandemia en Jalisco y los tapatíos todavía se pelean con el cubrebocas

Al cumplirse un año del arribo del coronavirus a Jalisco, los tapatíos siguen peleándose con el cubrebocas, se les olvida al salir del hogar. En las calles aún se ve a personas que se niegan a utilizarlo, a pesar de la advertencia del cobro de multas municipales.

El Heraldo de México entrevistó a varias personas que viven o trabajan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, muchos reconocen que a pesar de los meses que han trascurrido y que se han vivido restricciones de movilidad y de horario, la rutina se ha transformado y siguen intentando adaptarse a una ‘nueva normalidad’.

Otros reconocen que la pandemia de COVID-19 los ha entristecido, se han enterado de muertes de vecinos, familiares y amigos. Sin embargo, este año los ha obligado a valorar: la salud, el trabajo y la familia.

“Ha cambiado, muy triste, todo ha cambiado mucho. Las ventas sobre todo han caído. Mucha enfermedad”.

Se le cuestionó a la señora María si ya se acostumbró a usar el cubrebocas en su vida cotidiana.

“No muy bien. Me estorba mucho, pero ni modo qué vamos a hacer, tenemos que usarlo para poder protegernos de esta cosa que está ahorita. Todavía se me olvida, y me acuerdo cuando ya estoy en la calle y me regreso por él, sino no me dejan entrar a ningún lado, ni subirme al camión”.

Cabe mencionar que Jalisco en la última semana reporta una disminución en el número de contagios, decesos, ocupación hospitalaria y enfermos graves.

La positividad de las pruebas realizadas por el Sistema Radar Jalisco es del 20.5 %, en ninguna región del estado supera el 35 % de ocupación hospitalaria general. La ocupación hospitalaria bajó del 28.8 al 22.7 % y la ocupación de camas UCI bajó del 45.3 al 37.7 por ciento.

Por Adriana Luna

