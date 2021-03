Temen nueva ola migrante en Tamaulipas

A sus 52 años de edad, el cubano Joel Fernández, dejó a su esposa, dos hijas y un nieto en la isla desde hace más de dos años para cumplir su sueño americano. Cruzó a pie y con aventones por 11 países hasta poder asentarse en Matamoros, donde, el pasado 26 de febrero, fue recibido por las autoridades de Estados Unidos tras reiniciar el asilo humanitario en la administración de Joe Biden.

Originario de la provincia Holguín, en su país, era empresario. Sin embargo, la situación económica lo obligó a buscar llegar a Florida, en seis ocasiones mediante balsa, pero siempre fue detenido; por eso buscó la opción desde Guyana, cruzar Brasil, llegar a Perú y, desde ahí, pasar por todo Centroamérica hasta subir a la red de trenes, conocidos como La Bestia, y llegar al norte de México, para pedir asilo humanitario.

Actualmente radicado en Houston, a la espera de salir con rumbo a Florida, reconoció a El Heraldo de México que pensaba que al pisar el suelo texano iba a sentir mucha felicidad, pero dijo que se sintió triste al dejar atrás a lo demás migrantes y grupos de ayuda.

Joel afirma que extraña a su familia, su patria, sus raíces, pero ahora le toca trabajar para mandarles recursos que les ayuden a subsistir, mientras que espera el tiempo para solicitar que su familia pueda ingresar de manera legal a Estados Unidos.

Asociaciones civiles e internacionales temen que llegue una oleada de migrantes centroamericanos y mexicanos a la frontera de Tamaulipas, ante la reactivación del asilo humanitario.

El 25 de febrero, los primeros 27 migrantes que permanecían en el campamento ubicado la orilla del Río Bravo, cerca del puente internacional Puerta México, fueron recibidos por autoridades estadounidenses en Texas.

Desde ese día a la fecha, diariamente han pasado un promedio de 100 personas desde Matamoros a Texas, todos, casos activos del programa Quédate en México, o Protocolos de Protección a Migrantes, que fueron censados y les colocaron brazaletes para evitar que salieran y entraran del campamento.

Algo similar ocurre en otros puntos fronterizos, como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el sábado cruzaron los primeros 25 migrantes. Sin embargo, en Tijuana, Baja California, donde hay más de 400 migrantes a la espera, aún no cruza nadie a Estados Unidos.

La presidenta de la Asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Edith Cañas Aguilar, explicó que es necesario que los interesados en buscar el famoso sueño americano, esperen las indicaciones que otorguen las autoridades de EU y asociaciones internacionales.

“Es la preocupación, incluso de las autoridades, los familiares; les venden un sueño americano y no saben lo que se sufre al llegar, y lo que sufrimos nosotros porque no hay donde vivir, no hay dinero”, declaró.

LLENAN FRONTERA

327 Personas han cruzado a EU desde Matamoros.

400 Aguardan en Tijuana, aún sin respuesta.

LO QUE ESPERAN

La reactivación del proceso de asilo puede beneficiar a más de 25 mil personas. Desde hace más de un año están a la espera, ya sea en campamentos y albergues. Algunos están en casas particulares a lo largo de la frontera de México con EU. Pero la pandemia prende alertas por los hacinamientos y riesgos sanitarios.

Por: Carlos Juárez

