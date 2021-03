Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 1 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 1 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

1° PRIMARIA

VALORES

¡Sin miedo… al miedo!

Aprendizaje esperado: Identificaras sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

Énfasis: Identificaras sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar tus habilidades para ponerte a salvo en situaciones peligrosas motivadas por el miedo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión imagina el siguiente relato:

Escuchas un ruido:

¿Lo escuchas?

Crees que es una abeja.

Tratas de esconderte de la abeja

¡Te va a picar, estas seguro que te va a picar! Esa abeja te quiere atacar, de seguro va a llamar a todas sus amigas abejas para picarte.

Te escondes y después sales de tu escondite.

Creo que ya se fue la abeja.

¿Qué tal si platicamos sobre lo que paso en el relato?

¿Por qué reaccionaste así? Porque las abejas te dan miedo.

¿Y así es como te pones a salvo?

Te escondes para que no te encuentre.

¿Crees que una abeja es tan peligrosa como para reaccionar así?

¿Por qué crees que haces eso cuando ves una abeja?

Porque así son las abejas, pican a la gente que se cruza en su camino, dan miedo las abejas y siempre encuentras abejas por todos lados, pero las abejas no hacen daño si no las molestas.

Si tratas de espantar a las abejas agitando unas hojas o algún objeto pueden sentirse agredidas, tal vez la abeja sienta que las estás atacando cuando las espantas.

Cuando te pica una abeja, se hincha la parte donde ponen su aguijón y duele mucho, no es nada agradable.

Te comparto un cuento con dibujos donde se muestra la experiencia con las abejas de niños y niñas de primero de primaria, que han realizado los retos, porque les hacen sentir que poco a poco se reconocen y manejan de forma positiva sus emociones.

ARTES

Punto por aquí, línea por allá

Aprendizaje esperado: Exploraras manifestaciones artísticas y culturales de tu entorno, y las reconocerás como parte de tu patrimonio cultural.

Énfasis: Exploraras y distinguirás el uso de colores, el punto, la línea y las formas en las diversas técnicas de dibujo para realizar creaciones propias.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás acerca del dibujo y cómo ocupar algunos elementos de éste, como son, el punto, la línea, las formas y color.

Aprenderás el uso del punto, la línea, las formas y colores en la elaboración de dibujos mediante diferentes técnicas.

¿Qué hacemos?

El dibujo es una actividad natural, se ha utilizado desde tiempos muy antiguos, como en las pinturas rupestres (son dibujos que los antepasados hacían sobre rocas) actualmente los puedes encontrar en otros lugares.

Por ejemplo, los diseñadores de moda, antes de confeccionar la ropa hacen dibujos de sus prendas, o los arquitectos, antes de construir una casa elaboran un dibujo del diseño que construirán.

Por lo tanto, se puede decir que el dibujo está en muchos aspectos de la vida. ¿Sabes qué es el dibujo?

Para conocer acerca del dibujo, a continuación, lee lo que hacía el famosísimo muralista Diego Rivera:

Tenía mucha experiencia en el dibujo, para la elaboración de sus murales, antes que nada, realizo bocetos, esto quiere decir que hizo un dibujo previo para saber cómo quedaba su mural. El comentaba que el dibujo es la representación gráfica de la imagen sobre una superficie plana como papel, muros y todo lo que se te pueda ocurrir. Es también una de las artes visuales. Y a lo largo de los años, la humanidad lo ha utilizado como forma de expresión básica y universal.

Entonces, ¿Es una manera con la que se puede, además de imitar una imagen, expresar una idea sobre un papel o tela o sobre el piso?

En cualquier lugar donde se pueda deslizar el color, también, debes saber que se pueden hablar de dos tipos de dibujos.

El primero, es el dibujo artístico. Con este, los artistas expresan sus ideas con diferentes técnicas en donde pueden usar gran variedad de materiales como son: el papel, la tinta, los gises al pastel y plumones.

Por otro lado, está el dibujo técnico. Este tipo de dibujos buscan representar, de la mejor forma posible y con la mayor exactitud, las dimensiones y la forma de un objeto determinado.

Como los dibujos de los ingenieros y arquitectos, que deben ser muy precisos.

La sesión de hoy estará centrada en el dibujo artístico, porque permite plasmar y transformar las emociones y sentimientos mediante líneas, formas y colores, además de que permite ser creativo y usar tu imaginación.

El maestro Diego Rivera mencionaba, ¿Qué es el punto?

Es el inicio de todo dibujo. El punto nace cuando ponemos en contacto el lápiz, la pluma o el pincel con el papel o la tela. De este choque, surge una huella que recibe el nombre de punto. “El punto es la mínima parte de un todo”.

Recuerda que, aunque imagines el punto como un pequeño círculo, no es realmente un círculo, ya que, si lo observas con un microscopio, verías que sus bordes no son perfectos. Tampoco tiene un tamaño, color o textura definida.

Para seguir conociendo más acerca del punto en el dibujo, observa la siguiente cápsula del profesor Rodrigo Jesús Tovar, donde observaras un dibujo utilizando únicamente el punto.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Las plantas son distintas

Aprendizaje esperado: Clasificaras animales, plantas y materiales a partir de características que identificas con tus sentidos.

Énfasis: Clasificaras plantas de tu comunidad a partir de sus características que identificas con tus sentidos.

¿Qué vamos a aprender?

En sesiones anteriores has estudiado las características y diferencias de algunas plantas. Continuarás trabajando este tema.

Recordaras que todos los seres vivos tienen características diferentes, en este caso has estudiado las plantas y aunque has visto muchas, eso no quiere decir que sean todas las que existen, hay muchas especies que puedes seguir estudiando.

¿Qué hacemos?

Necesitaras tu libro de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

Para iniciar esta sesión vas a trabajar en tu libro en la página 98.

LENGUAJE

Adivina adivinador … ¿De qué tratará este programa?

Aprendizaje esperado: Aprenderás y reinventaras rondas infantiles. (Práctica social: Creaciones y juegos con el lenguaje poético).

Énfasis: Leerás adivinanzas y encontraras la respuesta al relacionar las ilustraciones con el sentido del texto.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás adivinanzas y como encontrar la respuesta al relacionar las ilustraciones con el sentido del texto.

¿Qué hacemos?

En esta sesión descubrirás otro tipo de adivinanzas. Como con los rompecabezas, poco a poco resolverás el misterio, aprovecha lo que has aprendido en las sesiones previas, ya que será de mucha utilidad para entender el tema.

Necesitaras tu libro de texto porque revisaras las adivinanzas de las páginas 108 y 109.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

Dos características importantes que tienen las adivinanzas, una es el reto, porque tienes que resolver un misterio que se plantea, la otra, es que hay que descubrir las pistas que ayudan a resolver ese misterio, porque por eso son adivinanzas.

2° PRIMARIA

VALORES

Explorando el miedo

Aprendizaje esperado: Describe sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

Énfasis: Describe sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca del miedo y de las habilidades que puedes utilizar para ponerte a salvo.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente situación:

En una ocasión Juan y Héctor fueron de paseo a una selva, de pronto una araña bajo de lo alto de una rama y Héctor se asustó demasiado.

¿Te acuerdas como saliste corriendo? pregunto Juan mientras reía.

Héctor lo recordaba totalmente y a pesar de que ahora parecía muy chistoso, en ese momento, salir corriendo lo había puesto a salvo.

Para Juan la reacción de Héctor había sido algo exagerada, pero Héctor, por su parte, consideraba que había sido normal, pues en ese momento no sabía si esa araña era peligrosa o no, así que, para Héctor, el miedo lo alertó de un posible peligro.

Actualmente a Héctor no le dan miedo las arañas, pero para lograr vencer su miedo tuvo que hacer algunas cosas.

La reacción que tuvo aquel día en la selva no le había gustado, esa misma experiencia hizo que quisiera saber más sobre las arañas, así que se puso a investigar cuáles son peligrosas y cuáles no, ahora sabe que la próxima vez que se encuentre a una, sólo debe evitar acercarse, pues ha entendido que salir corriendo despavorido, como hizo aquella vez, pudo ponerlo en un peligro mayor.

Héctor en aquella ocasión tuvo suerte de no lesionarse, pues al correr sin darse cuenta, pudo haberse tropezado o golpeado con una rama. Tener miedo le ayudó a ponerse a salvo, pero te la forma en que reacciono no fue la más adecuada.

Aquella situación también motivó a Héctor a reconocer sus habilidades y fortalezas personales para enfrentar el peligro, por ejemplo, pudo identificar que es muy ágil.

ARTES

Del tacto a la expresión

Aprendizaje esperado: Experimenta los contrastes de los lenguajes artísticos para relacionarse con otros, el espacio y los objetos.

Énfasis: Explora estímulos sensoriales mediante texturas para expresarse con otros.

¿Qué vamos a aprender?

Tocarás, explorarás y manifestarás sensaciones diversas con el tacto

¿Qué hacemos?

En este mundo que nos rodea todo tiene una forma de manifestarse a través de una característica muy especial, su textura.

Todo cuanto podemos distinguir, posee una característica particular que lo hace diferente a todo, y eso es gracias a sus cualidades, en este caso la textura.

Los objetos poseen cualidades particulares que los hacen diferentes a otros, una de ellas, es la forma de sus superficies, las cuales se pueden percibir a través del tacto; esta característica muy especial es la TEXTURA, por ejemplo, un peluche es muy suave, pero existen muchas texturas diferentes, como la rugosa, la lisa, la áspera, etc.

¿Cuál es tu textura favorita?

En la sesión de hoy, jugarás a comunicar y transmitir a través de las texturas.

Realiza las siguientes actividades.

Texturas.

Pide a alguien de tu familia que te proporcione una caja con varios objetos en su interior, la intención es que los toques, para que esto funcione mucho mejor, véndate los ojos.

Saca cada uno de los objetos y frótalos en tu brazo.

Te sugiero que explores las siguientes texturas:

Lisa

Rugosa

Blanda

Dura

Áspera

Suave

Viscosa

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Elaboremos un croquis

Aprendizaje esperado: Compara características de diferentes lugares y representa trayectos cotidianos con el uso de croquis y símbolos propios.

Énfasis: Elabora un croquis del lugar donde viven e incluye elementos de referencia en la descripción de trayectos.

¿Qué vamos a aprender?

Pondrás en práctica lo que has aprendido respecto a la utilidad de los croquis y construirás uno, tomando de referencia un lugar, para posteriormente trazar un trayecto.

¿Qué hacemos?

Comienza por recordar, ¿Qué son los croquis y para qué te sirven?

Un croquis es un dibujo, que representa un lugar como un poblado, en él se traza el trayecto de cómo llegar a un sitio deseado; además, se utilizan símbolos que nos ayudan a orientarnos, pues estos nos sirven de referencia para desplazarnos de un lugar a otro y llegar al lugar deseado.

LENGUAJE

Leo y escribo adivinanzas

Aprendizaje esperado: Aprende y reinventa rimas y coplas.

Énfasis: Desarrolla su creatividad e imaginación al participar en juegos de lenguaje.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a desarrollar tu creatividad e imaginación al participar en juegos de lenguaje.

Jugarás con adivinanzas y practicarás tu lectura en voz alta.

También aprenderás a escribir tus propias adivinanzas.

¿Qué hacemos?

Aprovechando que hoy trabajarás con adivinanzas, ¿Puedes decir una que recuerdes?

Escríbela en tu cuaderno.

Ejemplo.

Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Qué soy?

La respuesta correcta es el reloj, porque a las manecillas también se les conoce como agujas y la mayoría de los relojes tiene números.

Lee las adivinanzas que se encuentran en la página 92 de tu libro de texto.

gzm