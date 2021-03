Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 01 de marzo: actividades y respuestas

Para todos aquellos padres y madres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el nivel preescolar de educación básica y toman las clases en línea por medio del programa de la SEP Aprende en Casa 3, compartimos los temas y actividades que se abordaron este lunes 01 de marzo, así como las dudas que se plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3:

¿Qué vamos a aprender hoy?

Este lunes 1 de marzo de enero en la materia de Artes aprenderás a realizar historias y personajes reales e imaginarios con mímica, marionetas, en el juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.

Representarás historias y personajes reales e imaginarios con mímica, marionetas, en el juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales. Utilizarás tu cuerpo como recurso escénico para representar historias y personajes.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a disfrutar de algo distinto. Has observado que en la obscuridad no puede ser que no observes quien está hablando, pero si escuchas la voz, pero también observas a través de esta sombra.

Es por eso que hoy vas a descubrir una manera de representar historias de cuentos y los personajes de éstos mediante teatro de sombras.

Intenta observar tu silueta, ¿Cómo es la sombra? ¿De qué tamaño se percibe?

Por cierto, sé de una canción con la que puedes jugar con las sombras. Primero pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te la lea para que la conozcas y te la aprendas.

Después la cantarás.

“Sombra, sombrita querida amiguita,

danos un paseo con tus figuritas…”

Pista de la canción “Sombra, sombrita”. Autores: F. Bozzini y M. Rosenfeld

Es una canción corta y fácil de aprender. ¡Ah! pero esto no es todo. Con esta canción puedes formar distintas sombras.

¿Qué te pareció este juego? ¿Lograste adivinar de qué cuento se trataba? Es interesante el poder jugar con las sombras de los personajes y objetos.

¿Cómo podrás jugar con sombras? Observa el siguiente video.

Vitamina Sé. Cápsula 139. Teatro de sombras.

Esta es una buena idea pues son recursos fáciles de conseguir en casa, con tan solo una sábana o tela, una lámpara y mucha creatividad e imaginación, pueden pasar juntos momentos muy divertidos.

El Reto de Hoy:

Te retamos a hacer un dibujo con sombras. Observa el siguiente video.

Claudia Vences, artista plástica (Alas y raíces, Vitamina Sé).

Puedes continuar jugando con sombras, utilizando tu cuerpo para representar personajes, objetos, historias ¡y mucho más!

Si te es posible consultar otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Horarios Nivel Preescolar

Checa aquí los horarios de la semana del 01 al 05 de marzo para el nivel preescolar:

08:00 a 09:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2.

15:00 a 16:00 horas. Imagen Televisión 3.2.

17:30 a 18:30 horas. Heraldo TV 10.2.

Si aún tiene más dudas respecto a los horarios dependiente de los distintos niveles educativos, puedes ingresar al portal que la SEP puso a disposición de alumnos y padres de familia con toda la información para resolver dudas:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/#

