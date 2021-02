Retrasan segunda dosis de vacuna a 628 mil en México por problemas de embarque

La Secretaría de Salud retrasó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a 627 mil 921 trabajadores de la salud en México debido a que este viernes la farmacéutica oficializó que no podrán realizar el “embarque anticipado” de las dosis, como les solicitó personalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López Gatell, anunció “pequeños cambios” en el calendario de aplicación debido al “desabasto” por incumplimientos de Pfizer en la entrega, pero aseguró que nadie no se quedará sin la segunda dosis.

Expuso que la farmacéutica está impedida de hacer un embarque anticipado de vacunas el 8 de febrero, pues debido a las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea será hasta el 15 próximo.

“Ya, hoy es oficial, no será posible. Y explica Pfizer lo que ya habíamos comentado aquí, no es por voluntad de Pfizer, y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador”, dijo.

La segunda dosis estaba programada 21 después de haber recibido la primera, pero ahora extenderán el plazo hasta 28 y 35 días, impactando 96 mil 963 personas que recibieron su primera vacuna entre el 28 y 12 de enero pasados que tenían que recibir la segunda el 2 de febrero, ahora será a partir del 9 de febrero y en algunos casos el 16 del mes.

A esto se suman 530 mil 958 personas más que recibieron la primera dosis entre 13 de enero a la fecha, y su aplicación ahora será a partir del 17 de febrero una vez que lleguen los embarques de Pfizer-BioNTech del 15 y 22 de febrero próximos.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la OMS recomienda que el intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna puede ser de 21 a 42 días.

Tanto el subsecretario Hugo López Gatell como el López Ridaura, aseguraron que el retraso de la aplicación de la segunda dosis no afectará la potencia de la vacuna ni su máxima eficacia.

“El 15 de febrero estamos esperando cerca de 490 mil dosis y el siguiente embarque que es el 22 de febrero estamos esperando cerca de 511 mil dosis. Y con esto, podemos cubrir utilizando el esquema de 35 días a todo este personal que ha recibido la primera dosis y poder cubrir con estos dos embarques el personal de salud que aún falta, digo, falta una proporción menor, pero aún tenemos personal de salud de primera línea en cada una de las entidades federativas e instituciones que falta por vacunar”, explicó el funcionario.

Por: Iván E. Saldaña

