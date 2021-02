Paso a paso: ¿Cómo tramitar un seguro de desempleo en Yucatán?

En 2020, un total de 647 mil 710 mexicanos se quedaron sin trabajo, convirtiéndose en el peor año de la historia en materia de empleo, desde que se tiene registro, en 1997, señalan cifras del IMSS y expertos.

La destrucción de plazas laborales formales de 2020 supera los puestos de trabajo que se perdieron en 2001, 2008 y 2009, según información del IMSS recopilada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Para tratar de contrarrestar la crisis económica ente su población, el gobierno de Yucatán emprendió un seguro de desempleo para apoyar a las personas que hayan perdido su empleo o no tienen uno fijo.

El apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales por beneficiario y sólo una persona por familia. El monto será entregado un par de meses como máximo.

Requisitos básicos

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener al menos 18 a 65 años de edad.

b) Ser residente del Estado de Yucatán.

c) Haber perdido su empleo a causa de la contingencia del Covid-19, o no tener empleo fijo y que trabaje por su cuenta.

d) No estar recibiendo ningún programa de transferencia de recursos de ninguno de los tres niveles de gobierno

Pasos a seguir

El solicitante registrará su solicitud de apoyo en el sitio web y subirá́ en formato digital la documentación solicitada.https://apoyos.yucatan.gob.mx/

Noticias Relacionadas México registra cifra histórica de desempleo

El instituto notificará la respuesta de recepción de la documentación al solicitante por correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, dentro de un plazo máximo de dos días hábiles a partir de su recepción.

El instituto analizará las solicitudes y notificará al beneficiario en un plazo no mayor a cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la recepción de los documentos, la fecha, hora y lugar de entrega del apoyo económico y de la documentación.

El instituto entregará el apoyo económico al beneficiario a través de transferencia bancaria, efectivo o vales, dentro de los plazos previstos en la convocatoria.

Escucha nuestro Reporte Covid-19



AV