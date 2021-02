Familia de Nayarit exige les devuelvan cadáver de su padre tras hallar a mujer en el féretro

En el hospital Aquiles Calles Ramírez del ISSSTE, en Tepic, aparentemente hubo una confusión en la entrega de los restos de un hombre de 75 años que falleció en el municipio de Jala; sus familiares recibieron el cadáver de una mujer, por lo que denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que les devuelvan a don Rito Espinosa Contreras.

Carlos Espinosa Zúñiga, explicó que este jueves falleció su padre y que la empresa funeraria detectó el intercambio de cadáveres a partir del peso de los restos.

"El día de hoy falleció y nos entregan el cuerpo de una mujer; y es cuando en la funeraria se dan cuenta que no es el peso de un hombre si no de una mujer; regresamos a trabajo social para informar que el cuerpo que estamos recibiendo no es el de mi papá y ellos realmente se asustan al saber esa noticia; yo me bajé rápidamente también para acá y hablar la Fiscalía y hablar al 911 para que acudieran aquí", dijo el familiar.

Carlos Zúñiga dijo que de manera extraoficial sabe que la familia de la mujer que se llevaron consigo, ya enterró el cuerpo de don Rito, en Chilapa, municipio de Rosamorada; pero hayas el momento no ha tenido contacto con ellos para resolver el problema.

"Desconozco exactamente si son de ese lugar, dicen que es Chilapa y pues es realmente la información que tengo hasta ahorita; me dicen que ya lo sepultaron y pues por medio de la fiscalía, que también le he estado pidiendo el apoyo para que nos ayuden a que pues nos entreguen el cuerpo de mi papá para darle cristiana sepultura", exigió.

En días recientes, don Rito fue traído hasta Tepic para que fuera atendido por distintos malestares y sin diagnóstico pese a estar anteriormente en una clínica del IMSS de Ixtlán del Río; pero al no recibir tratamiento, la familia recibió noticias de que podía estar contagiado con COVID-19 pero no les entregaron comprobantes, por lo que decidieron practicarle una prueba rápida y resultó positiva, con lo que ello, pudo ser la causa de su muerte.

"En el seguro (IMSS) de Ixtlán no los mandaron para acá que para que le sacaran una radiografía del cerebro y nunca se la sacaron pero al estar aquí (dijeron) que le dio una embolia pero también nunca lo trataron, nunca le dieron medicamentos, sólo el oxígeno, el suero, pero medicamentos; no nosotros en particular traemos el medicamento para que se lo pusieran y nadie quería entrar ahí a los cuartos que porque habían con Covid y a nosotros a ningún momento nos entregaron un documento donde constataba que él tenía esa enfermedad; nosotros lo trajimos por una enfermedad y resulta que nos dicen que es otra, en lo particular trajimos una prueba rápida de Covid y resultó positiva", relató el hijo de don Rito.

Por esta situación la Fiscalía General del Estado de Nayarit iniciará investigaciones y de ser necesario, además de ser autorizado si las condiciones sanitarias lo permiten, podrían ser exhumados los restos para determinar particularidades del caso y reconocer las identidades de los finados implicados en esta confusión.

