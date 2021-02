Por considerarla "una estupidez", legisladores de NL preparan marcha contra reforma de uso obligatorio del cubrebocas

Un grupo de ciudadanos así como legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano inconformes con la posible aprobación de la reforma de la Ley de Salud estatal, con lo cual el uso de cubrebocas sería de manera obligatoria, alistan una marcha para rechazar esta medida.

Cabe señalar que esta semana con 26 votos a favor los legisladores locales aprobaron la reforma a esta ley, con lo cual se estipulan multas y arrestos contra quienes no porten bien el cubrebocas en espacios públicos.

Pese a que un sector de la población ha visto con buenos ojos la medida como un mecanismo útil para evitar la propagación del Covid-19, hay otro sector que ha descalificado la medida y señalan que se trata de una medida que tiene fines recaudatorios y que además viola los derechos humanos.

Es justamente por considerarla una reforma de ley que viola los derechos humanos de los ciudadanos que la bancada de Morena en el congreso del estado ha rechazado la medida y se alista a participar en una marcha contra dicha disposición el próximo lunes.

“Si las autoridades quieren ayudar que sigan invitando, pero que no hagan una recaudación, no a la represión del pueblo. Estamos en contra de la ley, no en contra del uso de cubrebocas”, precisó Ramiro González, líder de la bancada morenista.