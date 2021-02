Oposición acusan uso electoral del registro de vacunación

PAN y PRD denunciaron que el registro de vacunación es una estrategia del gobierno federal para actualizar su padrón de adultos mayores con fines electorales y adelantaron que van a solicitar al INE su retiro cautelar.

El pasado 2 de febrero arrancó el registro de esta población a través de una liga de internet, que ha tenido fallas por la alta demanda, lo cual ha dificultado acceder a él.

Además, los partidos opositores a Morena han criticado que el gobierno obligue a registrarse, cuando bastaría con acudir a los centros de salud.

En consecuencia, el partido del sol azteca envió un oficio al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a fin de que eche a andar un mecanismo para garantizar que los servidores de la nación (que forman parte de la brigadas de vacunación) actúen apegados a la ley.

“Con el registro de vacunación, el gobierno pretende actualizar su padrón de adultos mayores con fines electorales. El INE tiene que actuar para que la pandemia no sea usada con fines electorales”, indicó Ángel Ávila, representante del PRD ante el instituto.

Víctor Hugo Sondón, del PAN, adelantó que presentará una queja y solicitará el retiro cautelar de la página de registro.

“La tentación del gobierno federal de recolectar datos personales con fines electorales es permanente. A través de la Secretaría de Gobernación intentaron obtener el padrón electoral, como el INE no cedió a sus pretensiones, a través de todas sus estructuras han tratado de recabar información de los ciudadanos, por ejemplo ahora, con motivo de la vacunación”, indicó.

Martha Tagle, representante suplente de MC ante el instituto, aseguró que su partido va a vigilar que los servidores de la nación no pidan la clave de elector so pretexto de la inmunización. “Deben saber que las vacunas no son una dádiva del gobierno”, dijo.

POR NAYELI CORTÉS

