Limitan ingreso a tiendas a adultos mayores por Covid-19 en Colima

Adultos mayores en Colima denunciaron limitaciones para comprar alimentos, debido a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno del estado, después de que la entidad regresó al color rojo del Semáforo Epidemiológico de Covid-19.

José Enrique Ramírez, denunció a El Heraldo Radio Colima, que en las tiendas comerciales no dejan entrar a personas mayores de 60 años, a pesar que requieren hacer su compras.

“El guardia argumenta que la orden viene de gerencia y que el gobierno del estado les dio esa indicación”, denunció.

Por su parte María Cristina informó que le advirtieron que sólo podría acudir de 7:00 a 10:00 horas, ya que ese fue el horario que les asignaron.

“Los adultos mayores no tenemos el horario que ellos disponen, ni modo que nos levantemos a las 7 de la mañana, ya no tenemos la edad para levantarnos tan temprano. Realmente necesitamos comprar nuestro aceite de oliva, alimentos y nos tuvimos que ir. ¿Qué más?”.

“Pero no se me hace correcto. Deben de poner que en cualquier horario uno pueda ir, nomás con las medidas de sanidad, pero no con horario, porque no todos podemos ir en ese horario”, opinó Cristina, quien acudió a dos tiendas de cadenas comerciales nacionales y a ninguna pudo acceder.

Noticias Relacionadas Covid-19: Estas son las medidas de protección en establecimientos de Colima

Según el “Acuerdo por el que se adoptan medidas para atender la pandemia Covid-19 en Semáforo Estatal Epidemiológico en Rojo”, publicado el martes en el Periódico Oficial, día en que entró en vigor, en el punto Tercero establece que los establecimientos con venta de productos básicos podrán operar al 25 por ciento.

“Se deberá restringir el ingreso a menores de 5 años y mujeres embarazadas; en lo que respecta a los adultos mayores de 60 años, el establecimiento deberá habilitar un horario, en el que sólo podrán ingresar ellos”, se lee en el documento.

Por su parte el presidente de la Barra de Abogados Independientes del estado, Ángel Durán, indicó que se trata de una violación a los derechos humanos.

“De acuerdo con nuestra Constitución, el artículo Segundo establece que hay discriminación cuando, por cuestiones de edad dejas de garantizar un derecho. Esta es una discriminación por cuestiones de edad, amparado en una regla sin sustento. Lo están haciendo más bien de escritorio, pero no procurando como Estado garantizar los derechos”, explicó en el programa De Frente Colima.

El litigante recomendó a la población recurrir a asociaciones de abogados, que tienen departamentos de servicio social, a través de los cuales pueden promover amparos.

Por: Martha de la Torre

alg