Descartan subejercicio durante 2020 en la CDMX

El presupuesto de 2020 de la Ciudad de México se ejerció conforme a lo programado, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Normalmente se tiene hasta el 31 de enero que se cierra completamente el sistema y tiene que haber ya el reporte final del ejercicio del 2020. Lo que sí les puedo decir es que no hay subejercicio, justamente ayer tuve una reunión con la Secretaría de Finanzas y me mostraron los números del cierre del 31 de enero, no hay subejercicio”, explicó en videoconferencia de prensa.