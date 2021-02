¿Cuándo abren tiendas departamentales en CDMX?

El semáforo rojo por Covid-19 se mantiene en la Ciudad de México. Sin embargo, más de 59 mil comercios reanudaron sus actividades el martes 2 de febrero. Esto como parte del programa "Activar sin arriesgar", que les permite atender a los consumidores al aire libre, pero con medidas sanitarias pertinentes.

Con esta reapertura, alrededor de 360 mil personas retomarán sus actividades laborales, siendo los negocios de venta de ropa, cosméticos y calzado los que representan el mayor porcentaje.

Pero en esa reactivación, aún no están contemplados los Centros Comerciales, que sólo tienen abiertos los negocios de comida, para llevar y farmacias. Pero no tiendas de ropa, tenis y otros productos que no son indispensables.

¿Cuándo abrirán los Centros Comerciales en la CDMX?

¿Cuándo abrirán los centros comerciales?

Claudia Sheinbaum, adelantó que esta semana se darán a conocer todos los requisitos para que puedan abrir los negocios de los Centros Comerciales que no son indispensables.

“Nuestro objetivo es que se puedan abrir, disminuyendo los riesgos de contagio, y lo vamos a ver con las distintas plazas comerciales y departamentales para ver cuáles son las modalidades, para que no suba el número de contagios”, explicó.

Por eso, la reapertura se aplazó hasta el próximo lunes 8 de febrero, pensando en que las condiciones en la capital y la disponibilidad de camas de hospital sea mejor.

“Todas las actividades se están haciendo al aire libre, eso es lo que vamos a estar revisando durante estas semanas, con los comerciantes del Centro histórico y otros comerciantes, en la idea de que no sea necesario entrar a la tienda, sino que se pueda recibir a la gente en el límite de la tienda con el espacio público”, explicó.

Hasta el sábado 30 de enero se registraron 479 mil 292 casos de Covid-19 en la Ciudad de México, además de un saldo de 28 mil 836 muertes.

gka