Tamaulipas: más de 200 policías estatales se niegan a trabajar en protesta por sueldos

Más de 200 elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, se acuartelaron la mañana de este domingo en las recién inauguradas instalaciones de Altamira en demanda del pago de viáticos y por la no reducción del mismo.

Entre gritos exigen el bono de riesgo y Covid-19, además de pedir el seguro de vida y el incremento anual del sueldo, como se los prometieron en el momento que los contrataron.

En estos momentos los municipios de Tampico, Madero y Altamira, se encuentran sin rondines de vigilancia.

Se acuartelaron para exigirle a los superiores de la Secretaría de Seguridad Pública que les cumplan el pago de viáticos de 3 mil pesos 400 y no a mil 800 pesos.

"Nos trajeron de otro estado a calmar a Tamaulipas ya que esta calmado nos quieren correr, porque no nos quieren pagar. Nos mandaron a combatir a todos los malos, ahora deben de respetar", gritó uno de los policías.

Más de 200 policías estatales se fueron a paro. Foto: Carlos Juárez

Por su parte un mando de la Estatal que no fue identificado, les dio a conocer que las peticiones serán tomadas, pero que se tardarán hasta una semana en resolver el tema, situación que molestó aún más a los policías

Los manifestantes no dejaron de gritar consignas, pues no los dejan ni bañarse en las nuevas instalaciones, no hay camas suficientes y la comida es de mala calidad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido ninguna postura respecto al tema, mientras que los mandos tratan de resolver el paro de los Estatales.

Por Carlos Juárez