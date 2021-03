Semáforo Naranja CDMX: Estas son todas las actividades permitidas del 1 al 7 de marzo

La Ciudad de México sigue en semáforo naranja epidemiológico, sin embargo a partir de este lunes 1 de marzo se reabrirán nuevas actividades económicas para seguir reactivando la CDMX.

Al respecto la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que del 1 al 7 marzo se reabren, cines, teatros y gimnasios de la capital del país, debido a que hubo una disminución e casos de Covid-19.

“Es una disminución en el número de personas contagiadas, inclusive en octubre-septiembre que fueron los meses de menor ingreso hospitalario, teníamos alrededor del 22 por ciento de positividad en las pruebas que se hacían, hoy estamos en 14 por ciento de positividad.

Mientras que el Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dio a conocer que la capital del país sigue con la tendencia a la baja en hospitalizados por Covid-19. Según el último reporte, en la entidad hay 4 mil 393 personas internadas por el nuevo coronavirus, de las cuales mil 361 requieren un ventilador.

¿Qué actividades reinician operaciones en la CDMX?

Cines y teatros: Podrán operar al 20 por ciento de aforo al interior, con la última función siendo a las 20 horas, con uso riguroso de cubrebocas todo el tiempo por parte de los asistentes, así como el personal que labora tanto en estos lugares.

Gimnasios: 20 por ciento de aforo al interior, acceso únicamente con cita, entrenamientos individuales con peso. Todavía no estaban permitidas las actividades grupales. Por ejemplo, cardio, porque involucran esparcimiento de aerosoles; también uso de cubrebocas riguroso en este sector.

Juegos mecánicos: Sólo se permiten de manera aislada, es decir, no eventos multitudinarios. No se permite en estas actividades ningún tipo de fiesta, carnaval ni festividad; las personas que los usen así como el personal, uso riguroso de cubrebocas, solo se puede hacer uso de los juegos mecánicos, atracciones que se encuentran al aire libre, como tiro al blanco, canicas, juegos de pesca; es decir, no espacios cerrados. Parques de diversiones siguen cerrados.

Museos: Reabren con 20 por ciento de aforo al interior, con operación hasta las 19 horas y el uso riguroso de cubrebocas en asistentes y el personal.

Establecimientos comerciales: Ya pueden funcionar de lunes a domingo. Anteriormente no podían operar los lunes, a excepción de los esenciales.

Restaurantes: Aforo de 30 por ciento al interiores con operación hasta las 19 horas, en exteriores pueden continuar el servicio hasta las 22 horas y, posterior a esa hora, únicamente servicio para llevar.

Mientras que las actividades que permanecen sin operar en la CDMX son: casinos, casas de apuesta, boliches, antros, bares, cantinas, baños públicos y circos tradicionales.

