Jaliscienses advierten lentitud al tramitar citas telefónicas para el pasaporte

Por la pandemia de Covid-19 algunas personas habían pospuesto sus viajes al extranjero; sin embargo, varios ya están contemplando retomarlos durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Los usuarios al intentar conseguir vía telefónica una cita para realizar los trámites deben invertir en promedio 25 minutos para concretar un enlace con la operadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicaron en entrevista con El Heraldo de México.

“Sí lo hicimos (el trámite de renovación de pasaporte) porque hay un viaje en puerta. Batallamos muchísimo para solicitar la cita. La verdad es un ‘show’ que te contesten, no entra la llamada, te dice que el número no existe o te dejan en espera fácil como 20 minutos. Eso es lo único, ya el trámite aquí (en el módulo) super ágil. Pero sí se requiere que en las citas vía telefónica, agilicen. El Call Center es lento, hay opción por internet pero los mismos de las oficinas nos dijeron que no es tan viable porque parece que hay muchos que se ofrecen a sacarlos (pasaportes) y se presta a fraudes, pero si fuera la página oficial y se le pudiera dar seguimiento por el usuario”, advirtió Nora.

Claudio, quien tiene planeado un viaje a Europa, coincide en que el sistema de citas telefónicas es lento: “Lo que se me hace chistoso es que un día marcas y te dicen que no hay citas disponibles. Luego marcas el día siguiente y te dicen: hay cita para mañana. Pero aquí en la oficina es muy fácil todo”.

Por su parte, Dinora explicó que había pospuesto el trámite de su pasaporte, aunque ya se había vencido desde el año pasado. Ella tenía preocupación de asistir a una dependencia gubernamental donde hay importante flujo de personas.

“Muy bien, fue muy rápido. Es menor el tiempo. Yo lo había sacado hace seis años en la oficina que estaba en el centro (tapatío) y sí tarde más de dos horas, aquí en 40 minutos ya lo había tramitado. Por el tema de la pandemia, sí había pensado en venir a sacarlo, además tenía un viaje y se canceló. Pero ahora dije: lo voy a sacar por si alguna vez lo necesito”.

Los usuarios advierten que se deben hacer múltiples intentos para poder acceder a la atención de una operadora. También señalan que de realizar la cita vía Internet, tenían que estar muy listos porque aparecieron distintas páginas ofreciéndoles el trámite del pasaporte y algunas son páginas falsas.

Por Adriana Luna

GB