Crimen organizado no va a imponer candidatos: AMLO

El Gobierno de México no va a permitir que grupos de la delincuencia organizada impongan candidatos ni le quiten el derecho al pueblo a elegir a sus representantes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina, reconoció que la delincuencia organizada en ocasiones actúa como un partido político que nombra candidatos a cargos de elección popular y que utiliza medios violentos para ganar en las urnas.

“En el caso del partido del crimen organizado es ‘va a ser este y tú no te metas, ni tú, o si te metes no hagas campaña, te desapareces y, si no, atente a las consecuencias.’ Eso no, vamos a que no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades”, afirmó.

Consideró que “es una degeneración, el que el crimen organizado promueva, tenga a sus candidatos, como si se tratara de un partido que pone a los candidatos; además, a la mala, porque cuando es una competencia entre partidos, antes, que se hacían trampa -y espero que ya eso no suceda, porque para eso estamos convocando a este acuerdo por la democracia- hacían trampa, pero entre partidos, pero ahí estaban”.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

alg