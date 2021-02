AMLO pide a Estados Unidos respetar la política energética de México

Tras el exhorto de Estados Unidos a México a escuchar todas las voces en materia energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que respete la política nacional en este sector.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no se entromete en asuntos de otras naciones, para que otros países no opinen ni recomienden sobre temas que sólo corresponden a los mexicanos.

“Es un asunto de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos”, afirmó.

López Obrador dijo que Estados Unidos opina que nosotros debemos de actuar de una forma y eso está bien, porque hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en el país. Pero también aseguró que se debe respetar lo que haga México en materia de política eléctrica”.

Por Paris Alejandro Salazar y Paris Alejandro Salazar

Noticias Relacionadas Me preguntaron cuánto papel higiénico usaba yo: AMLO

gka