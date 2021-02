¿Qué gobernadores se unieron ya al Acuerdo Nacional por la Democracia de AMLO?

El pasado martes 23 de febrero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó la propuesta a los gobernadores de los estados y a la Jefa de Gobierno de la CDMX de firmar el “Acuerdo Nacional por la Democracia”, el cual consiste en la no intervención de sus administraciones en las próximas elecciones.

El presidente López Obrador, señaló que enviaría un documento a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la CDMX, en el que se detallan las acciones que tienen que evitar durante el proceso electoral.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a los tramposos o “mapaches” electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas ilegales y antidemócratas”, se puede leer en el documento.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, fue el primero en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia por el presidente y se reunió personalmente con el presidente para expresarle su decisión.

Por su parte, el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expresó a través de redes sociales que se unía al Acuerdo Nacional por la Democracia.

“Tenga usted la seguridad y confianza que actuaremos con estricto apego a la Ley, velando por la observancia irrestricta de los principios constitucionales que están en la base de los procesos electorales transparentes, a fin de garantizar que se cumpla y respete plenamente la voluntad de los tabasqueños”, escribió el gobernador López Hernández.

Se espera que en los próximos días se adhieran más gobernadores al Acuerdo Nacional por la Democracia.

Me reuní con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez. Me expresó su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Es el primer mandatario en responder a la convocatoria que hicimos el 23 de febrero mediante una carta pública. Celebro que coincidamos. pic.twitter.com/jcXaikHgxd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2021

CBC