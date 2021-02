Sheinbaum apunta criterios para vacunar a extranjeros en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó los criterios para que un extranjero tenga acceso a la vacuna contra la Covid-19, en esta entidad.

En videoconferencia de prensa desde el palacio de los Deportes, la mandataria explicó que, incluso, no se están vacunando a los residentes de otras demarcaciones.

"Tiene que ser residente en la Ciudad. Tiene que tener sus papeles de residencia. Imagínense, no estamos vacunando a residentes de otra alcaldía, entonces, ese es el primer criterio y es la cantidad de vacunas que tenemos, en general, la orientación es a personas que no tienen la nacionalidad todavía, pero si tiene la residencia”, informó.

En días pasados, en redes sociales, circuló el testimonio de una extranjera que no recibió la dosis.

El 22 de febrero pasado, Claudia Sheinbaum retomó este caso, que ocurrió la semana pasada.

“El día de ayer estuvo circulando un tuit que decía que a una persona residente extranjera en la Ciudad de México no se le vacunó, no fue así, ya se aclaró, se habló con esta persona ―esta persona no vivía en la Ciudad de México—, pero los extranjeros residentes en la Ciudad de México son vacunados de igual manera”, agregó.

