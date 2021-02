Mujer que pasó casi UN AÑO en cuarentena recibe la vacuna contra el COVID-19

La indicación fue clara hace casi un año, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y mantener las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagiarse del Covid-19. La cuarentena no fue algo que le agradó a muchos, pero vino a cambiar la vida de las personas en el mundo entero. En México hubo quienes no pudieron obedecer por sus obligaciones laborales y otros a quienes no les importó.

A pesar de esto, también existe gente que siguió al pie de la letra las instrucciones, incluso cuando el Semáforo Epidemiológico pasó de Rojo a Naranja y las medidas se relajaron un poco. Anselma Palacios, una mujer de la tercera edad, fue uno de los tantos casos que esperó con paciencia a que la vacuna llegara y hoy por fin puede presumir de estar inmunizada contra el SARS-CoV-2.

En entrevista para Milenio, la mujer explicó que se encerró sin problemas, pues supo que inicialmente se trataba de 40 días; sin embargo, la preocupación llegó a su mente cuando vio que la cuarentena se comenzó a extender. Entonces entendió que no debía salir para cuidarse.

La mujer explica que reflexionó entonces que al tratarse de una pandemia, los tiempos de cuarentena no se podían reducir a un periodo tan breve de tiempo. Fue cuando entendió que el tiempo de espera sería indefinido. A pesar de que tuvo que evitar el contacto con algunos familiares o salir al mandado, algunos trabajos en casa y sus nietos la mantuvieron activa. Esto evitó que cayera en depresión.

Anselma recibió la vacuna contra el Covid-19

Después de casi un año de aislamiento, Anselma dice sentirse feliz tras haber recibido la vacuna contra la enfermedad respiratoria en el bosque de Tláhuac. "Si la vida me permite llegar a la segunda dosis, pues ya la hice", aseguró. En su primera salida a la calle, encontró cosas diferentes como una nueva clínica del ISSSTE.

¿Cuántas vacunas se han aplicado?

En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, el avance de dosis aplicada para este 24 de febrero fue de 85 mil 576. El total de las vacunas aplicadas es de un millón 900 mil 784.

