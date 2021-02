Diputado de Morena descarta cuestión política en desafuero de gobernador de Tamaulipas

El diputado de Morena en Tamaulipas, Erasmo González Robledo, aseguró que en la solicitud de la Fiscalía General de la República de desaforar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no es político, además de que en caso de existir elementos tampoco se van a tolerar.

El mandatario es señalado por presuntos delitos, donde destaca delincuencia organizada, tras esto García Cabeza de Vaca, aseguró que era un tema político por parte de Morena.

"No hay consiga, en el Poder Legislativo no tenemos, al menos en el grupo parlamentario de Morena, no tenemos esa costumbre, no hay ningún sentido de llevar una ruta directa contra un servidor", declaró.

González Robledo, puntualizó que estarán apegados a la legalidad y estarán muy al pendiente sobre la resolución el día de mañana.

"Pero tampoco vamos a ser consecuentes y donde hay elementos suficientes para que se pueda proceder tampoco lo vamos a tolerar, a solapar, tampoco vamos a ser una puerta giratoria, hay que pegarnos a la ley y a la legalidad", añadió.

Recalcó que la Cámara de Diputados sí recibió la petición por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que pasará a la comisión instructora una vez que sea ratificado el día de mañana al mediodía.

Recientemente Francisco García Cabeza de Vaca expresó en un mensaje que en su vida privada y pública siempre se ha conducido conforme a la ley y que no es la primera vez que se le ataca de esta manera.

Además informó que se presentará en la Cámara de Diputados en Ciudad de México para que se le notifiquen los delitos en los que se le acusan “A ustedes les consta que he dado y daré a cara siempre, es de mínima justicia enterarme de que se me acusa”, además mencionó que le parece curiosos que estas acusaciones lleguen a escasas semanas de las elecciones.

Por Carlos Juárez

