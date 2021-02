Karla Sofía, la estudiante de Mexicali que fue reclutada por Apple

Karla Sofía Naranjo, estudiante de Ingeniería Mecánica en CETYS Universidad Campus Mexicali, fue reclutada por Apple Inc: obtuvo el puesto de interno como Engineering Program Manager dentro del equipo de Acoustics en el Apple Park Cupertino.

De acuerdo con la universidad, Karla es mexicana pero nació en Estados Unidos. Domina cuatro idiomas y es integrante de diversos equipos representativos de la institución. Incluso, se fue de intercambio académico a Corea del Sur el año pasado.

La estudiante de Mexicali será la encargada de un equipo multicultural y de diversas disciplinas en la sede de Apple Inc. en Silicon Valley, California, en Estados Unidos.

Karla fue aceptada en Apple, por un periodo de seis meses, luego de ser sometida a una serie de entrevistas.

“Mis habilidades de liderazgo, facilidad de palabra, capacidad de adaptación a diversas culturas y el conocimiento ingenieril, son características que me definen y he mejorado durante mi formación estudiantil, que sin duda me ayudaron a lograr esta oportunidad”, dijo la estudiante a CETYS Universidad Campus Mexicali.