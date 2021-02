Covid-19: Dispersan a más de 400 personas de fiestas en Acapulco

Durante este fin de semana las autoridades del ayuntamiento de Acapulco dispersaron a más de 400 personas de diferentes fiestas privadas y clausuraron un establecimiento comercial por incumplir con el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas.

Luego de recibir diversas denuncias ciudadanas en las que se alertó sobre festejos que alteraban el orden, elementos de la Guardia Nacional, Marina y Sedena dispersaron tres fiestas particulares en las que no se respetaban las medidas sanitarias vigentes impuestas por las autoridades del estado para disminuir los contagios de Covid-19.

La primera fiesta desactivada se celebraba en las inmediaciones del restaurante Cirus, ubicado en el hotel “Casa Blanca”, la segunda fiesta fue reportada en la calle Monte Blanco del fraccionamiento Hornos y la tercera fiesta fue ubicada entre las calles Puebla y Monterrey de la colonia Progreso.

De acuerdo con información del ayuntamiento de Acapulco más de 400 personas participaban en dichas fiestas en las que no se respetaba la sana distancia y no se cumplían las medidas sanitarias establecidas, por lo que ante la presencia de las autoridades los asistentes se retiraron de manera voluntaria de estos sitios y no se reportaron detenidos.

En otro operativo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Acapulco de Juárez, informó que clausuró un “Modelorama” ubicado en la avenida Niños Héroes de la colonia Progreso por no respetar el horario establecido para la venta de bebidas alcohólicas.

Situación del Covid-19 en Guerrero

La Secretaría de Salud del estado de Guerrero informó que hasta el domingo 21 de febrero contabilizan 34 mil 706 casos confirmados y 3 mil 514 defunciones ocasionadas por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, Acapulco de Juárez se mantiene como el municipio del estado con más casos acumulados al reportar 14 mil 373 y mil 567 defunciones ocasionadas por el Covid-19, por lo las autoridades implementan permanentemente campañas de concientización entre la población para tratar de reducir los contagios.

En madrugada de hoy realizamos una dispersión de más de 400 personas que convivían sin respetar la sana distancia en diferentes fiestas privadas de igual manera clausuramos un establecimiento por incumplir la venta de bebidas alcohólicas



Más información uD83DuDC49uD83CuDFFDhttps://t.co/FGBPdUcS8o pic.twitter.com/RyPluUqNw6 — Gobierno de Acapulco (@AcapulcoGob) February 22, 2021

CBC

Escucha nuestro Reporte Covid-19