Falsa campaña vacunación en MH también apareció en otros estados: Víctor Hugo Romo

La falsa campaña de vacunación contra la Covid-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo, que se divulgó en redes sociales en semanas pasadas, no sólo circuló en esta demarcación, sino también en otras entidades de la República. Así lo señaló el Alcalde Víctor Hugo Romo, quien llamó a la población a no dejarse engañar por esta información falsa.

“No solamente en el caso de Miguel Hidalgo, sino también de Sonora, Campeche, Sonora, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Nuevo León existe el mismo panfleto, la misma logística para desacreditar e inventar un supuesto programa de vacunación a cambio de votos

"Ya lo exhibí, la misma persona, que es un adulto mayor, vive en Miguel Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala, Querétaro, todos lados. Es un montaje, es una mofa, que es lo que hay que decirle a la ciudadanía: no se deje engañar, hay un solo sistema de vacunación federal, local, los Alcaldes estamos en total coordinación y así vamos a seguir”, dijo en videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien realizó actividades en la Alcaldía.

Romo explicó que, tras la denuncia presentada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por usurpación de facultades, ha presentado distintas pruebas.

Hay una denuncia en investigación

“Yo he platicado con la Fiscalía General, Ernestina Godoy, van avanzados, porque se trata de un asunto digital con la Policía de Investigación cibernética y yo he aportado todos los elementos de que ni existe el domicilio, ni existen las personas, y ahora parecemos varios, no solamente en Miguel hidalgo, sino ya se volvió un asunto de varios estados de la República

“Lo que me dice Ernestina, que ya van muy avanzados, seguramente dictaminarán en próximas semanas”, agregó. Noticias Relacionadas Balacera en edificio de Miguel Hidalgo deja 1 muerto y 5 heridos; hay 2 detenidos

El 12 de febrero, el alcalde de Miguel Hidalgo denunció ante la FGJ de la Ciudad de México al Partido Acción Nacional por la campaña falsa de vacunación

"Ya denuncié al PAN ante la @FiscaliaCDMX por el delito de usurpación de identidad y lo que resulte por la guerra sucia que orquestaron en mi contra por el supuesto registro para la aplicación de la vacuna de Covid-19", escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldía informó, a través de un comunicado de prensa, que es falso que haya instrumentado una campaña de vacunación contra el coronavirus y que se estén visitando las casas de los ciudadanos.

Lamentó que utilicen las redes sociales para difundir de manera falaz y sin escrúpulos información falsa donde aseguran que se está pasando a los domicilios a levantar un censo para vacunación contra el virus.

Por: Carlos Navarro