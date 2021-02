Exigen justicia por feminicidio en Juchitán, Oaxaca

Activistas defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes al Colectivo 8 de Marzo de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se manifestaron durante el sepelio de Carolina, quien fue victima de feminicidio.



Carolina había permanecido recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes, sin embargo, por las lesiones que sufrió no pudo resistir y perdió la vida.



“Recordaremos a Carolina como una mujer valiente, que siempre luchó por salir adelante a pesar de todo, estuvo luchando y aferrándose a la vida durante doce días en el hospital, hoy Carolina es una víctima más de la violencia machista y misógena, una más de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, Caro es la expresión más clara de las persistentes desigualdades entre mujeres y hombres, recordemos que el Feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres”, señalaron las activistas durante el sepelio que recorrió varias calles de la ciudad.



El Grupo de Mujeres 8 de Marzo A. C. demanó a los tres niveles de gobierno tomen medidas eficaces, tanto jurídicas como progresivas para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia.



“Exigimos a las Instituciones de Procuración de Justicia que se apliquen todos los protocolos para la investigación del delito de Feminicidio para que en el momento procesal oportuno se reclasifique al delito de feminicidio”.



Acompañaron en esta protesta las activistas del Grupo de Mujeres 8 de Marzo A. C. y la Red Interinstitucional para la Prevención y Atención a Casos de Violencia Familiar y Sexual en la Región del Istmo de Tehuantepec.



Este día mujeres, familiares y amigos de Carolina acompañaron el cortejo fúnebre que concluyó en el panteón municipal Domingo de Ramos; al grito de "Ni una mas, ni una mas", "Justicia para Carolina", "si tocan a una nos tocan a todas", la sociedad Juchiteca presente manifestó su rechazo, repudio y consternación por el caso de Carolina López López quien fuera víctima de feminicidio por su pareja.

Por José Luis López

