¿Qué enfrentará México en cuanto la pandemia y la agenda legislativa?

Durante la mesa de opinión A Fuego Lento, Alfredo González habló con expertos sobre el trabajo de la Profeco ante la pandemia, la agenda del Congreso y la coyuntura que hay dentro de la Cofepris.

Sobre el trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, titular de la dependencia, informó que se está trabajando para inhibir los casos de venta de oxígeno a través de redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones se llevan a cabo debido a que algunas personas pretendían comercializar cilindros de este recurso que fueron robados, revendían los que habían comprado con anterioridad para lucrar con la crisis sanitaria o se dedicaban a estafar a la gente haciendo que realizaran depósitos a cuentas bancarias sin entregarles el producto.

Por tal razón, la dependencia llama a la gente que sea víctima de estas situaciones a realizar una denuncia a través del teléfono 5555688722.

Durante la charla, el procurador aseguró que este tipo de instrumento de almacenaje solamente se elabora en China y que en México no hay la capacidad técnica ni tecnológica para llevarlos a cabo. Además de esto, comentó, el importarlos significa un proceso que puede durar hasta 120 días. Esta razón es suficiente, comentó, para que se haga un llamado a la ciudadanía a tenderle la manos quien necesite de estos aparatos.

"Por amor a la vida, cuando terminen de usar los cilindros de oxígeno los devuelvan al mercado, porque si todos nos dedicamos a guardarlos en casa o a tratar de hacer un peso o una utilidad mala vida al recuperar el dinero de esos cilindros a través de venderlos, revenderlos a precios altos en las redes sociales, pues estamos nosotros privando de ese oxígeno a una persona que lo necesita para salvar, precisamente, la vida".

¿Qué está haciendo la Profeco?

De acuerdo con Sheffield, la Procuraduría está detectando fraudes que son llevadas a cabo de empresas y además se vigila de manera constante cualquier oferta de este tipo de insumos médicos a través de las redes sociales para bloquearla. Aseguró además que los números de folio de los cilindros permiten saber cuando uno de ellos es robado.

"La semana pasada robaron 666 cilindros de oxígeno a lo largo de la semana, de esos, ya se ha recuperado prácticamente un tercio, y dos tercios estamos ubicándolos y ya han aparecido en redes sociales, obviamente bajamos de inmediato esa página y la policía cibernética hace la investigación que corresponde".

Destacó que desde agosto del año pasado hay un incremento en los casos de denuncias en contra de funerarias, por lo que lo primero que se revisa en estos casos es que se cuente con un contrato ante la Profeco en el que estén establecidas las tarifas y los tipos de servicio que se llevan a cabo en este tipo de establecimientos. De no contar con esa documentación, indicó, el negocio no puede operar.

Agregó que una de las mayores empresas de este giro ha sido multada con más de tres millones de pesos, debido a los abusos en contra de los clientes. Agregó además que al menos 100 funerarias han sido multadas y que la mayoría tiene sede en Baja California.

"Estamos cuidando que no haya acaparamiento, que no haya especulación, que no haya fraudes o abusos, y lo estamos haciendo día y noche".

Cofepris ante la pandemia

Miguel Ángel toscano, extitular de la Cofepris durante los años 2008 al 2011 aseguró que la dependencia tiene la misión de regular la forma en la que se elaboran, distribuyen y consumen las medicinas en el país.

Destacó que su labor durante la pandemia es de vital relevancia, pues el grupo de expertos que analiza esto es un Comité de Moléculas Nuevas que se enfrenta a una sustancia hasta ahora desconocida.

"Ahí se analiza cuál debe ser todos los documentos relacionados con la vacuna, en este caso de todas las vacunas, y ellos, digamos, lo único que hacen es decirle a la Cofepris: “bueno, esta es la evidencia que nos ha presentado (vamos a decir la vacuna rusa), nosotros hemos analizado lo que ha publicado The Lancet, creemos que esta vacuna puede funcionar o no para población latina, para población mexicana” y dan su recomendación a la Cofepris para que ellos procedan a la autorización".

Aseguró que una de las medidas primordiales del trabajo de estos expertos es que se contemple la finalización de las fases de prueba para cada uno de los fármacos, pero aseguró que aunque desarrollos como los hechos por The Lancet hayan publicado los resultados de sus estudios de Fase 3, se tiene que obtener la validación de la OMS, quien revisa al menos 16 vacunas diferentes contra el virus.

El especialista aseguró que se espera un mejor panorama mundial con el fármaco, pero que el gobierno federal debería de estas vacunas al menos a 500 mil mexicanos al día para que se logre la inmunización de la población en un periodo de 400 días, situación que se complica por fármacos que deben aplicarse en dos dosis.

Lamentó además que México haya dejado de ser un referente mundial en cuanto al suministro de inyecciones y que con la vacuna de Pfizer únicamente se haya logrado llegar a 60 mil personas. Agregó que esta fórmula muy probablemente sea descartada por su costo y por la necesidad de someterla a la ultrarefrigeración.

"Yo había advertido, también, que habría que observar a la población diabética. Yo no… estuve revisando el documento de la Fase 3 de investigación que publica The Lancet, no hay ninguna referencia a población con diabetes en particular, cosa que es muy buena noticia, a pesar de que hubo cuatro fallecimientos del total de más de 19 mil personas que se aplicaron la vacuna".

Este no es el único problema, pues el analista destacó la falta de una logística más allá de la llegada de los siervos de la nación que tienen la misión de preguntar a las personas si quieren vacunarse en contra del virus y además están agendando fechas a la población, lo cual previó como un riesgo a que se politice la fórmula.

"Hoy prácticamente todo lo deciden dos o tres hombres, Marcelo Ebrard, Hugo López-Gatell y el Presidente López, entonces sí, desafortunadamente mientras el mundo va cambiando hacia una autonomía plena en estas instituciones, hoy en México hay una plena cuestión fusionada la parte política con la parte técnica y eso es muy peligroso".

La agenda legislativa

Patricia Mercado, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado de República dijo que el partido votó en contra de la reforma a la ley que regula al Banco de México, ya que no se había realizado ninguna consulta por el método de parlamento abierto.

"Esperemos que en la Cámara de Diputados acepten la propuesta que ayer el gobernador del Banco de México propone como una salida para proteger a nuestros migrantes, que tengan los mejores cambios para el dinero que llega a nuestro país, pero también poniendo muy en claro que este no es el problema central puesto que, digamos, el manejo efectivo por parte de nuestros migrantes con sus remesas y su dinero pues es el máximo uno por ciento de estas remesas, la mayoría son, el 99 por ciento, son electrónicas".

Durante la entrevista, la funcionaria aseguró que no es el único tema que se trabaja en este órgano legislativo, pues la discusión en torno a la subcontratación es necesaria debido a que evita que se sigan llevando a cabo prácticas abusivas en contra de los trabajadores. Destacó además que estas relaciones se han sustentado en varias empresas por medio de relaciones de intercambio monetario y no laborales, ya que se han negado diversos derechos a los empleados.

Agregó que en la Cámara se está analizando que las utilidades que presente el empleador no sean únicamente correspondientes a 30 días de ganancias, sino a 60 y además limitar la forma en la que varias empresas contratan personal para después ingresarlo a una planta laboral de otra empresa a fin de no pagar impuestos.

"No son empresas fantasmas, entonces sí me parece que ha violentado muchísimo este régimen de outsourcing, ha violentado muchísimo los derechos de los trabajadores en México y por eso estamos como estamos con una informalidad tan grave".

Sobre la postura para desaparecer los organismos autónomos del país, la funcionaria dijo que no debe darse, ya que consideró que estas instituciones tienen la relevancia de ser un contrapeso al gobierno federal. Aseguró además que estos son parte de una lucha social, política y civil que lleva tres décadas.

En la entrevista, Mercado opinó que quien debería desaparecer es la Secretaría de la Función Pública, ya que hay contralorías dentro del gobierno que vigilan que no se cometan fallos dentro de las dependencias.

"Entonces lo que necesitamos es fortalecer al INAI, incluso darle muchos más dientes a sus resoluciones porque el derecho a la información, el derecho a la transparencia es un derecho del ciudadano, no es un derecho de los gobiernos, es un derecho de la ciudadanía y esta institución es una institución garante de ese derecho, independientemente de las reformas que se puedan hacer".

Regulación de las redes sociales

Al respecto de la regulación de las redes sociales, la representante dijo que es necesario establecer una discusión profunda sobre el tema, debido a que se ha dejado sin responsabilidades a los consorcios como Facebook o Twitter, quienes pueden atentar contra la libertad de expresión en sus espacios.

"Sí me parece, no hay una ley, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria, no presentó la iniciativa, no tenemos iniciativa en la mesa, pero me parece y yo voy a poner énfasis en este informe, que me parece una discusión muy importante que está dando Europa entre libertad de expresión y estas grandes empresas".

Sobre el tema, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que es un tema de vital importancia, debido a que la norma legal debe proteger la libertad de expresión, así como de información que tiene la ciudadanía.

La propuesta que hace, indicó, se basa en realizar modificaciones a la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión a fin de que no sean las empresas las que decidan qué se debe publicar sin que detrás de esto haya un respaldo hacia los usuarios.

"Lo que tenemos que hacer es que un órgano público que surja del Congreso, tenga facultades para poder acudir a él en caso de violación de los derechos de los usuarios frente al particular y frente al dueño de esas redes sociales".

Descartó que con esto se quieran crear nuevos organismos, sino que se pretende dotar a las instituciones correspondientes de obligaciones que velen por las garantías de la población. De esta manera, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargaría de estas funciones sin recibir más recursos.

"Hoy o mañana me reúno con directivos de Facebook, tendremos comunicación vía Zoom, y también con directivos de Twitter. Estamos intentando hablar con intelectuales, académicos y personalidades, técnicos que saben de la materia para que antes de presentarla formalmente".

Explicó que esta medida no está influenciada en el caso de bloqueos que sufrió Donald Trump por el llamado que hizo a sus seguidores, quienes posteriormente terminaron por tomar el Capitolio. También descartó que esta medida estuviera relacionada con las elecciones del 6 junio y aseguró que este tema es determinante para el Estado mexicano.

"No se trata de nada de eso, se trata de crear profesionalmente, técnicamente, órganos que califiquen y decidan si el contenido o una cuenta está llamando a noticias falsas, está provocando caos o está provocando ingobernabilidad, que sea el órgano técnico el que decida y que el usuario tenga la capacidad para inconformarse de esa decisión".

Sobre la reforma eléctrica, el funcionario dijo que se debe legislar de forma ágil, ya que se acercan tiempo complicados por las elecciones, pero aseguró que al estar propuesta bajo el ideario del presidente Andrés Manuel López Obrador se está hablando de una medida que no pretende violar el T-MEC.

Agregó además que la Cámara de Diputados tiene un mes para que esta medida sea dictaminada, por lo que el 2 o 3 de marzo podría ser turnada a los senadores para que se modifique, apruebe o rechace.

GDM