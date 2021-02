Miguel Barbosa: Regreso a clases está sujeto al proceso de vacunación para Covid-19

Hasta el momento no se tiene previsto un regreso a clases presencial en Puebla, aunque cada 15 días se hace una evaluación de las condiciones sanitarias por el número de contagios de Covid-19, además de que la determinación está vinculada con el proceso de vacunación y la disciplina social indicó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

Comentó que sería muy aventurado en este momento afirmar que las clases se mantendrán a distancia en este ciclo escolar, pero también reiteró que en este momento no existe un entorno que permita que los estudiantes puedan regresar con seguridad a las aulas.

Dijo que el trabajo debe ser de todos los integrantes de la sociedad, ya que si el comportamiento social es el adecuado se pueden establecer acciones en temas educativos.

Sobre la aprobación en Nuevo León para sancionar a quien no use cubrebocas, dijo que en Puebla se puede llevar ante un juez calificador a la persona que no cumple con los decretos y éste puede imponer sanciones “multas, arresto por horas, sí se puede, sólo que en algunos estados quieren hacer muy exaltada esta decisión como una estrategia política, pero yo apuesto al Pacto Comunitario a meter a la cárcel a mujeres y hombres por no usar el cubrebocas”.

Respecto a la reactivación económica, dijo que a pese a que la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, se mantendrán las condiciones de apertura de los comercios con un aforo del 20 por ciento, puesto que además se espera que en los siguientes días se registre una baja en los niveles de contagios.

Por Claudia Espinoza