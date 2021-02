Lidera Morena por la Presidencia Municipal de Chilpancingo

Entre los partidos interesados en contender por la Presidencia Municipal de Chilpancingo, Morena lidera con cinco puntos porcentuales a la alianza PRI-PRD, la cual tendría que postular a un priísta para poder crecer, pues los aspirantes perredistas son los menos competitivos.

Según una encuesta de la empresa Grupo Dares, que retoma Quadratin, realizada el pasado 17 de enero, en la medición por partidos Morena registra el 26.52 por ciento de las preferencias electorales, frente al 21 por ciento de la coalición PRI-PRD, mientras que el PAN solo alcanza el 7 por ciento.

En tanto, el 19.3 por ciento no sabe o no contestó y el 26.45 por ciento respondió que su voto dependería de quién sea el candidato.

En el caso de Morena, la aspirante mejor posicionada fue la diputada local de ese partido, Norma Otilia Hernández, mientras que por la coalición PRI-PRD el aspirante más competitivo fue el diputado local priísta, Jorge Salgado Parra.

En los careos, Norma Otilia Hernández supera por apenas cuatro puntos, al tener 33 por ciento de las preferencias, sobre el 29 por ciento que obtuvo el priísta Jorge Salgado Parra, en caso de que fuera el candidato del PRI-PRD.

Sin embargo, Norma Otilia Hernández supera con 11 puntos, al obtener el 35 por ciento de las preferencias en su favor, respecto al 24 por ciento que alcanza el actual alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán, en caso de ser el abanderado de la coalición PRI-PRD.

Asimismo, la candidata de Morena, quien ganaría por 26 puntos de diferencia, con el 45 por ciento de los votos, se ubicó muy por encima de Alberto Catalán Bastida, el aspirante del PRD y dirigente estatal de ese partido, quien solo alcanzó el 19 por ciento.

A través de su cuenta de Facebook, la diputada ha ratificado su interés por servir a los guerrerenses.

"Como lo digo siempre, el pueblo no me escogió para que me escondiera atrás de un escritorio, me dieron su confianza para ser su voz y representarlos dignamente y en ese camino seguiré", aseguró.