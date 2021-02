La llegada de Sputnik V a México es el primer paso: Francisco Moreno

La vacuna rusa, Sputnik V mostró una eficacia del 91.6% contra el Covid-19, cuya tendencia de protección es hasta por dos años, resultados obtenidos en la última fase de su ensayo clínico publicados en la revista médica The Lancet.

Al respecto, el gobierno de México firmó un acuerdo para contar con la vacuna rusa en el país. Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó la información y expresó que espera que la Cofepris, autoridad sanitaria, autorice el uso de emergencia del fármaco.

En ese sentido, el doctor Francisco Moreno en entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, se mostró optimista frente a los resultados que ha arrojado la vacuna rusa, Sputnik V:

“La buena noticia de hoy es que una revista científica sólida como es Lancet, afirme que la vacuna Sputnik tiene 91% de efectividad, y que incluso eso se refleja en adultos mayores, cosa que ninguna de las otras vacunas lo habían demostrado, entonces no es que tuviéramos nada en contra de la vacuna rusa, lo que decíamos es que no se trata de una vacuna hasta que no haya experiencia.”

“También ver que los países en donde están logrando vacunar aún porcentaje importante de la población inmediatamente se ve reflejado en el número de contagios. Entonces, hay que apurarnos a vacunarnos porque el problema son las nuevas variantes de las que pudieran escapar estas vacunas.”