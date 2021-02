Investigan a exfuncionario del municipio de Tlalnepantla

El extitular del Organismo Municipal de Agua de Tlalnepantla (Opdm), Jonás Sandoval Orozco, es investigado por ocupar el cargo durante el actual gobierno, a pesar de tener una supuesta inhabilitación de 10 años, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz.

El presidente municipal, señaló que además está bajo investigación el ex contralor del Opdm, Héctor Fragoso Castañeda, por encubrimiento, al no informarle de dicha inhabilitación, que vence hasta el 2023.

Jonás Sandoval renunció a su cargo el mes pasado, al parecer para buscar una candidatura de Morena en Tlalnepantla, ya que empezaron a aparecer bardas y espectaculares con su nombre; aunque no ha aclarado si será a la alcaldía o a una diputación.

En conferencia de prensa, el presidente municipal señaló que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en su programa anual de auditoria 2020, determinó practicar una auditoria, de obra y financiera, tanto al gobierno municipal como al Opdm.

“El Osfem, dentro de las observaciones que dio a conocer, se refirió de manera puntual al entonces titular del Opdm. Lo quiero enunciar de manera precisa y puntual, no presentó constancia de no estar inhabilitado para desempeñar sus funciones, en términos del artículo 32, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México”.

Carece de documentos

El alcalde señaló que además Jonás Sandoval, no presentó título, ni cédula profesional.

Raciel Pérez dijo que la Contraloría Interna del organismo municipal del agua procederá con la etapa de investigación sobre el presunto encubrimiento de servidores públicos al interior del mismo, de manera concreta por parte del ex contralor.

El presidente municipal destacó que el documento que presentó Jonás Sandoval para acreditar la experiencia mínima de un año, es falso y mostró una declaración notarial del servidor público que supuestamente lo había emitido, en el que señala que no laboró en el Opdm de Hermosillo.

Aseguró que el extitular de Opdm siempre se ostentó como una persona con experiencia y presentó la documentación correspondiente, por lo que depositó su confianza en él; como en tantas otras adhesiones que se registraron en su campaña.

“Presumimos el encubrimiento por parte del ex contralor. En ningún momento recibí información oral o escrita respecto a que el director estaba inhabilitado, sigo con la presunción de inocencia. No hay un solo escrito en el que a mí se me haya informado, por parte del ex Contralor Interno del Opdm, que estaba en falta”.

Dijo que el contralor interno del Opdm, era el responsable de verificar que la documentación que presentó el director fuese autentica, “por eso, insisto en que es parte también de la investigación, del supuesto encubrimiento del extitular del Opdm”.

“Yo no rehúyo absolutamente nada, no soy cómplice de nada, pero nos vamos a encontrar aquí para hacer ese balance, por supuesto que tengo datos”.

El alcalde señaló que los dos exfuncionarios están siendo investigados; y que si existe lugar para responsabilidades de tipo penal, se aplicará la ley.

Por Leticia Ríos