Fernando Larrazabal confirma que dio positivo a coronavirus

Fernando Larrazabal, candidato a la gubernatura de Nuevo León dio positivo a un diagnóstico de coronavirus, así lo informó el mismo político a través de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con el panista, solamente ha experimentado síntomas leves de la enfermedad, por lo que no ha requerido ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

"El día de hoy tuve un día con las actividades normales de agenda, me tocó dentro de esta agenda realizarme la evaluación periódica de cada 15 días que me hago una prueba de covid-19. Hoy me la hice en la mañana y me acaban de dar hace unas horas el resultado positivo".