A diputado lo discriminan en tienda de autoservicio, al igual que a miles de adultos mayores

Urgen diputados resolver la discriminación que están sufriendo los adultos mayores en Jalisco, aunque son independientes y se pueden mover muchos de ellos viven solos pero no los dejan ingresar a tiendas de autoservicio para comprar sus alimentos o medicamentos.

Proponen que haya protocolos especiales, pero que erradique esa violación a sus derechos humanos. Y también que las autoridades electorales contemplen un sistema para las próximas votaciones.

Por su parte, los diputados exigieron que se haga algo para resolver la necesidad de oxígeno para los enfermos con COVID19 en todo el territorio estatal.

Mientras que Enrique Velázquez advirtió que hay vivales que están apareciendo y lucran con el dolor y la necesidad de la gente en la emergencia sanitaria.

Por su parte, el diputado Salvador Caro reconoció que no lo dejaron entrar a una tienda por su barba y cabello blancos.

“Sobra decir que aunque yo tengo 50 años, lo he vivido en carne propia. ¡No me querían dar acceso a un lugar! Yo creo que tenía que ver con mi apariencia, quizás la barba. He recibido muchos reportes de este tipo, centros comerciales y tiendas de autoservicio, esto no puede ser, hay mucha gente que vive sola”.