Con botón de emergencia es Guadalajara el municipio con más Covid-19 en Jalisco

Es Guadalajara el municipio de Jalisco con más Covid-19, hasta este 2 de febrero presenta un total de 70 mil 506 casos, seguido de Zapopan y Tlaquepaque con 47 mil 246 y 13 mil 948 respectivamente.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco a través de un conteo que presenta a través de plataformas digitales para informar a los ciudadanos sobre el estatus del virus.

Cañadas de Obregón, Ejutla y Santa María del Oro son las demarcaciones que presentan menos infectados con 17, 9 y 4 personas enfermas, pero estas pequeñas cifras no salvan a Jalisco de ser el segundo Estado a nivel nacional con mayor número personas contagiadas de Coronavirus.

En total mencionan que han sido detectados 198 mil 746 casos confirmados, 21 mil 860 sospechosos, 346 mil descartados y 8 mil 487 defunciones. El informe incluye datos de los laboratorios del SILVER, HCGFAA, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios privados y pruebas rápidas.

Jalisco aún se encuentra en semáforo rojo, que indica alerta máxima de propagación del virus. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado mencionó recientemente que se ha logrado un proceso de estabilización en el número de contagios y en el nivel de hospitalización.

El Estado se encuentra con medidas de confinamiento hasta el 12 de febrero. “Ya no siguen disparados los números, pero no podemos confundirnos, logramos estabilizar las cosas en este momento en los últimos cuatro días, pero estamos en el punto más alto de los últimos once meses en los que hemos trabajado para cuidar la salud de los jaliscienses, necesitamos dejar en claro que no podemos pensar que este hecho significa el poder seguir adelante como si nada”, expresó el mandatario.

Entre las recomendaciones de las autoridades están como prioridad permanecer en casa, el distanciamiento social, y atender a las medidas de sanidad entre ellas lavarse las manos con frecuencia y mantener una buena higiene.

