Reforma a industria eléctrica avanza en Cámara de Diputados de López Obrador

La polémica iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador avanzó este viernes en la Cámara de Diputados, al ser aprobada por la Comisión de Energía sin cambios sustanciales al proyecto original.

En el dictamen, la Comisión determinó que la iniciativa tiene como objeto “el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado garante del suministro de electricidad para la seguridad nacional”; la oposición advirtió que traerá “efectos devastadores” en el sector, y una lluvia de amparos en su contra en tribunales nacionales e internacionales.

“Lo único que van a generar de aprobarse esta iniciativa, en estos términos, es crear incertidumbre jurídica y legal porque el contenido de esta iniciativa es un refrito de los acuerdos de la Sener y de la Cenace, que ya la Corte declaró inconstitucional hace una semana”, dijo el diputado Hernán Salinas del PAN.

El dictamen, aprobado con 22 votos de Morena, PT y PES, con 10 votos en contra del PRI, PAN y MC, también concluye que la reforma garantiza la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, así como mantener las tarifas bajas conforme a los intereses de la nación y en beneficio de los usuarios finales.

Se resolverán 6 grandes problemas

La morenista Dolores Padierna argumentó que la iniciativa resolverá seis grandes problemas en la industria eléctrica: la sobreoferta de la capacidad de generación, la ausencia de condiciones equitativas para competir en el mercado, el desacierto de un despacho que no toma en cuenta los costos reales totales en la generación, los cuantiosos subsidios que reciben las empresas privadas, la inequidad de los certificados de energías limpias y los daños derivados de contratos con los productores independientes.

“La ley como está actualmente restringe el margen de actuación de la empresa productiva del Estado, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de las finanzas públicas, de su propio desempeño empresarial y de su eficacia operativa; la competencia desleal y el dumping comercial van en contra de la libre competencia y libre concurrencia, lo cual está completamente prohibido en los tratados de libre comercio”, dijo.

En la reforma, se modifica el orden de la prioridad del despacho de energía eléctrica para dar prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas, luego a la energía generada en otras plantas de la CFE, a la energía eólica o solar de particulares y por último los ciclos combinados de empresas privadas.

“Están enamorados con la fotovoltaica y la eólica, pero no, como aquí se dijo no son las únicas formas de energía limpia, la hidráulica, la nuclear. Francia abastece a la UE con una empresa pública que casi el 90 por ciento de su producción es energía nuclear. Entonces, nosotros no tenemos por qué apostar a una forma que es lo que aquí nos ha venido a decir”, dijo el diputado del PT, Gerardo Gernández Noroña.

El diputado priista Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE, rechazó los argumentos de Morena que señalan que la CFE no participa en piso parejo con la iniciativa privada porque está obligada a comprar la energía a sus competidores.

“¡falso! En las subastas de energías limpias la CFE puede comprar energía a CFE Generación siempre y cuando ofrezcan el paquete de energía al menor costo posible. Tan es posible en la normatividad vigente que ya lo hace, CFE Suministro Básico le ha comprado a CFE Generación un paquete de energía renovable del Parque Los Azufres en Michoacán, por lo tanto efectivamente hay piso parejo y CFE le puede puede comprar en las subastas a CFE Generación siempre y cuando la oferta al menor costo posible”, expuso.

El debate en la comisión duró cinco horas porque se acordó que las reservas, que proponen cambios al dictamen, se presentarán hasta el próximo martes 23 de febrero cuando se discutirá en la Cámara de Diputados.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm