Lanzan “Trovirus”, certamen para premiar el talento de nuestros trovadores yucatecos

La Fundación Mayas de Yucatán A.C. convocó a un concurso de trova yucateca en el que intérpretes y compositores podrán mostrar su talento y obtener un escaparte para las obras de un género musical tan representativo en nuestra entidad.

El certamen denominado "Trovirus", tendrá dos categorías: Trova tradicional y nueva trova (contemporánea), a través de las cuales se dará aforo y exposición a nuevos talentos.

Los ganadores del primer lugar recibirán 30 mil pesos, mientras que para el segundo y el tercero, el galardón consta de 20 y 15 mil pesos respectivamente.

Adicionalmente, las cinco mejores canciones serán producidos en un estudio profesional, para dar a paso a un disco conmemorativo.

El anuncio de este concurso se realizó en la trasmisión matutina del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en donde estuvo acompañado de Jorge Buenfil Ávila y Eduardo Vázquez, grandes personalidades del ámbito musical y dignos representantes del género trova:

"Trovirus", en alusión a la trova y el virus que ha ocasionado la pandemia, pero que no ha podido frenar el talento yucateco, es una iniciativa que busca apoyar a los artistas locales que se han visto severamente afectados por la contingencia sanitaria.

Durante la transmisión, Ramírez Marín reconoció el enorme talento de hombres y mujeres yucatecos que han dedicado su vida a las artes y a la música y que, en estos momentos, debido a la pandemia, requieren apoyo para seguir adelante.

“Cuidar la salud no puede significar descuidar a los nuestros. Creo que la música es un estimulante, levanta el espíritu de los valientes y, la música yucateca en particular, es parte de nuestro tejido social, de nuestra esencia. Me parece una extraordinaria idea que se llama 'Trovirus'", enfatizó el político yucateco.

"A pesar de que esta pandemia nos ha afectado tanto como a los demás, somos los que hemos llevado a las casas un poco de alegría y felicidad y, hoy, con este concurso seguramente multiplicaremos esos momentos agradables con nuestra música, con nuestra trova", expresó Eduardo Vázquez.

En contra de los cubrebocas

Por su parte Jorge Buenfil, convocó a eliminar de manera simbólica la barrera del tapabocas, e impulsar a que nuestros artistas se expresen a través de la música.

"Nos hemos quedado un poco en silencio, este tapabocas que nos pusieron por el virus hay que quitarlo simbólicamente y por eso me parece muy buena idea hacer un concurso de trova yucateca. Vale decirlo, acudimos a Jorge Carlos para pedir su apoyo y nos da gusto que, a través de la Fundación Mayas de Yucatán se convoque y coordine este evento”, afirmó.

La convocatoria de inscripción se abrirá este miércoles 17 de febrero. Los participantes deberán enviar su obra a la siguiente dirección electrónica trovirus_21@hotmail.com en formato MP3 y el texto en formato PDF.

Las obras deberán incluir el nombre de la obra, un seudónimo del autor, correo electrónico y número telefónico.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página de Facebook de la Fundación Mayas de Yucatan A.C. La lista de ganadores del certamen se dará a conocer el 25 de marzo próximo.

Foto: Especial

dhfm