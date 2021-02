¿Cuál es el horario en el que se van a presentar cortes de luz de este martes?

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a partir de las 18:00 horas de hoy y hasta las 23:00 horas (horario del centro) se realizarán cortes de energía eléctrica aleatorios y rotativos en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El Cenace llamó a la población a que se realicen acciones de ahorro de energía eléctrica para garantizar que el restablecimiento del servicio se dé en condiciones óptimas.

También señaló la importancia de tomar medidas preventivas para procurar que haya la menor afectación posible de todos los que se queden sin luz para garantizar que el servicio se restablezca lo más pronto posible.

Así, convocó a apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar los aparatos eléctricos que no se requieran, cerrar las persianas y cortinas para mantener el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

“Los #cortesdecarga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional. Seguimos informando”, informó el organismo desde su cuenta de Twitter.

El Cenace también informó que continúan afectados 2,200 MW de carga de manera rotativa en las regiones norte y noreste del país (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) por indisponibilidad de generación eléctrica.

Noticias Relacionadas Amplían en Sonora el periodo de preinscripciones en educación básica por apagón

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la conferencia mañanera que el 80 por ciento del servicio eléctrico se había restablecido en el norte el país y aseguró que en dos días quedaría completamente restablecido.

El apagón que ayer se registró abarcó ciudades en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, y afectó a más de 4.8 millones de habitantes.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el apagón en algunas ciudades de estados como Nuevo León se mantienen sin que hasta el momento hayan podido contar con energía eléctrica.

También pidieron al Cenace que los cortes sean verdaderamente intermitentes y aleatorios pues, de acuerdo con los usuarios, hay lugares en los que se han registrado varias horas consecutivas de apagón.