Yeidckol Polevnsky asegura que los candidatos de Morena estarán comprometidos con el cambio

Definidos por encuestas, pero sin que sean publirelacionistas, los candidatos de Morena deberán tener conocimientos en la política y sobre todo, estar comprometidos con los ideales de la Cuarta Transformación así como conocer las necesidades de los electores, aseguró Yeidckol Polevnsky Gurwitz, delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco.



“Se harán encuestas y obviamente, los más posicionados, los que más reconozca la gente, los que han caminado, que han trabajado, que han tocado puertas o que han entregado periódico, que han estado cercanos a la gente, los que han hecho un buen papel en otro momento; los que no se han ido de aquí, los que han estado trabajando todo el tiempo, claro que tienen posibilidades de salir bien en las encuestas, pero se harán encuestas, definitivamente se harán encuestas”.



Ante los cuestionamientos sobre la postulación de candidatos que vengan de otros institutos políticos o de la sociedad civil, dijo que los estatutos de Morena lo permiten y que se buscará que sean bien vistos por la población por su trabajo, insistió.



“Nuestros estatutos lo establecen, somos un partido abierto en el que son bienvenidos gente que viene de otros partidos o de la sociedad civil, siempre y cuando sean bien acogidos por la población, no solo es importante el conocimiento que se tenga de alguien, obviamente el que sea conocido es importante, y nosotros queremos que sea conocido no por ser el mejor tenor o cómico, sino por el trabajo que hace cercano a la gente, no porque son publirelacionistas porque no sirven de políticos, son muy buenos hablando, pero de política no entienden nada”.



Las directrices de las propuestas y los perfiles de los aspirantes que decidan contender por Morena además de comulgar con el ideario que ha mantenido el llamado “cambio verdadero”, deberán demostrar compromiso en el combate a la corrupción,



“¿Qué pueda haber quien nos engañe? Sí, pero propios y extraños y nuestro interés es que sea gente que esté comprometida en la lucha contra la corrupción, que estén comprometidos en la honestidad y con el trabajo cercano a la gente, nosotros no queremos floreros o gente de adorno, queremos gente que venga a gastarse la suela, los zapatos, a trabajar con la gente de la mañana a la noche y que no esté pensando en el cargo porque le suena bonito o piense que van a hacer tranzas o negocios, nosotros no queremos de esa gente, queremos gente comprometida por el cambio verdadero”, sentenció Polevnsky Gurwitz.

Por: Mayeli Mariscal