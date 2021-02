Tijuana refuerza operativos para evitar propagación de Covid-19

El Gobierno de Tijuana intensificó los operativos de vigilancia en las zonas comerciales, turísticas y gastronómicas, para constatar que se cumplan las disposiciones de las autoridades de salud.

El resultado del operativo fue la clausura de cuatro negocios, 28 multas a establecimientos, 40 sanciones a ambulantes y el retiro de más de 79 puestos de mercados sobre ruedas.

En atención a las instrucciones del presidente municipal, Arturo González Cruz, se siguen implementando acciones que contribuyan a disminuir los contagios de Covid-19 en Tijuana y además se ponen en práctica actividades para mantener el orden en el comercio establecido y ambulante de la localidad, indicó el director de Inspección y Verificación Municipal, Adolfo García Dworak.

“Continuamos los rondines de vigilancia por las nueve delegaciones, durante el fin de semana hubo varias irregularidades, entre las que encontramos cuatro establecimientos que no cumplieron con los protocolos sanitarios ni contaban con las condiciones de limpieza requeridas para operar, por lo que se procedió a la clausura, dos en la Zona Centro, uno en La Mesa y otro más en Otay Centenario”, explicó el funcionario. Noticias Relacionadas Tijuana supera en muertes por covid19 a más de diez estados del país

García Dworak informó que se realizó inspección en 92 bares y restaurantes; además de retiraron 79 puestos de mercados sobre ruedas, se levantaron 40 multas a vendedores ambulantes y se sancionó a 28 locales establecidos, en su mayoría por exceder el número de comensales permitidos, no respetar la sana distancia o comercializar productos no esenciales y no implementar protocolos sanitarios correspondientes para erradicar el nuevo coronavirus.

De igual forma, se cuenta con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspcm), que acompañan a los inspectores en los recorridos, como en las colonias Sánchez Taboada, Libertad, Abedules, Villas del Prado II y Mariano Matamoros Norte, fraccionamientos que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, recomendó no instalar mercados sobre ruedas, por el alto índice de contagios en esas zonas, agregó el director de Reglamentos.

Por Atahualpa Garibay

