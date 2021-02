Gobernador de Colima impone restricciones por Covid-19

Ante el incremento de casos de Covid-19 en Colima, que vive su segunda curva máxima de contagios, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez anunció nuevas restricciones para intentar contener la pandemia.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario estatal informó esta noche que dichas medidas fueron acordadas por el Comando Covid desde el viernes pasado, sin embargo será hasta mañana que entrarán en vigor, una vez que se publique en el Periódico Oficial.

“El acuerdo obliga a todos los negocios calificados como no esenciales, incluido el ambulantaje, a operar únicamente de lunes a viernes, en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos no podrán abrir. No se permitirá acceso a menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas adultas mayores”, informó.

En el caso de los negocios esenciales, Peralta Sánchez anunció que podrán operar en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche y que tanto los negocios esenciales, como los no esenciales, no podrán exceder del 25 por ciento del aforo y para hacerlo deberán aplicar los correspondientes protocolos sanitarios.

Agregó que en el caso de negocios cuya actividad principal sea la venta y consumo de vías alcohólicas, tendrán que permanecer cerrados, después de que durante muchos meses no han cerrado bares, ni antros, pese a registrar cupo total, sin respetar medidas de sanidad, ni sana distancia.

En cuanto a las oficinas públicas de gobierno del estado, el mandatario informó que deberá privilegiarse el trabajo desde casa, de forma obligada para personas de grupos de riesgo, con un aforo no mayor de un 25 por ciento en las oficinas, excepto en las que se realicen actividades esenciales y pidió al resto de instituciones públicas de otros órdenes de gobierno o poderes, que establezcan acciones similares.

“Las clases presenciales continúan suspendidas y un tema muy importante, deben suspenderse fiestas pues generan aglomeraciones, insisto no fiestas en este momento, cero eventos masivos”, anunció.

Para cumplir esto, pidió a los ayuntamientos que regular las fiestas en domicilios particulares, y a las autoridades de Coespris, protección civil y seguridad pública, hacerse cargo de los locales de fiestas.

La secretaría de Salud, Leticia Delgado, informó esta mañana que en las últimas cinco semanas, el estado pasó de 20 a 32.5 contagios diarios y de 1.4 a 4.5 fallecimientos diarios, además de un aumento en la ocupación de camas general, del 41 por ciento, y con ventilador, del 51 por ciento.

Por: Martha de la Torre