Doña Eva llora a su hijo, solo quiere su cabeza para enterrarla y llevarle flores

Doña Eva Ochoa vivía con su hijo Miguel Ángel, que era sordomudo y tenía una lesión cerebral, pero ellos tenían una gran comunicación mediante el lenguaje de señas. El joven de 22 años trabajaba en una taquería como mesero, empleo que le encantaba -a decir de su madre-.

El 15 de mayo del 2019 unos sujetos se llevaron a un grupo de cinco personas (el patrón, el joven empleado, una mujer y otras dos personas más).

"Como siete meses busqué a mi hijo sola. Era un niño muy alegre, muy trabajador. Ya llegada la tarde, él me daba la bendición y se iba a su trabajo, pero un día no regresó, no regresó", recuerda la atribulada madre.