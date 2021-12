Premio Jalisco de Periodismo 2021: Ricardo Villanueva señala que "sin periodismo no hay democracia"

La libertad de expresión es un derecho que se tiene que defender todos los días para ser ejercida y respetada en todos los espacios, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en su discurso del Premio Jalisco de Periodismo 2021, en donde señaló que “sin periodismo no hay democracia”.



“Para los gobiernos, lo más cómodo será siempre ver el vaso medio lleno, incluso a veces ceder a la tentación de negar los problemas, pero el periodismo, afortunadamente, siempre estará ahí para recordarnos lo positivo, pero también las tareas pendientes. Si nos decimos demócratas, si nos gusta la democracia, hay que entender que sin periodismo no hay democracia”, reflexionó.



Destacó que visibilizar lo que está mal es tarea de los periodistas y destacó que de manera inédita, el gremio se unió para pedir respeto a su labor como consecuencia de la información que le fue negada a la reportera Rocío López Fonseca en materia de salud, cuya pregunta dio pie para que se concluyera tajantemente una entrevista que se llevaba a acabo por varios representantes de medios.

Así, en la ceremonia de este día se entregaron galardones y estatuillas los premiados este año en distintas categorías: En Noticia el ganador fue Julio Silva, de Noticieros Televisa, quien fue elegido por su trabajo titulado “Miedo en Teocaltiche”. En Entrevista el ganador fue Julio González, de Así como suena, por el trabajo que llevó por nombre “Señor Árbol”.



La categoría de Crónica fue para Cristian Pinto, de Esto no es Radio, por “El día que no llovió”, y en cuanto a Reportaje los ganadores fueron Darwin Franco, Jonathan Ávila, Francisco Campos y Dalia Souza de Zona Docs por el trabajo “Guadalajara, zona de exterminio”.



“Hasta el día de hoy, más de 15 mil personas siguen desaparecidas en Jalisco, personas que son buscadas por sus familiares y seres queridos, una búsqueda incansable motivada por el amor, como dice aquella consigna del colectivo Por Amos a Ellxs, por qué los buscamos, porque los amamos. Por esta larga lucha de las familias a las que les ha obligado la violencia macrocriminal, las y los periodistas no podemos accionar de otra forma sino acompañando con respeto y aportando desde nuestra trinchera, aunque no hay manera de contar tanto dolor, como dijo alguna vez, Javier Valdés”, expusó Darwin Franco.



Respecto a Fotoperiodismo fue Francisco Guasco Palacios, de Agencia EFE, quien logró este premio gracias a su serie titulada “Venta de oxígeno, un respiro de vida ante la COVID-19”. En lo correspondiente a la categoría de Estudiantes fue Masao Yanomé, del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara, quien será reconocido por su trabajo “’Salsipuedes’, el río de San Gabriel”.



Además, la ganadora de El Despertador Americano a la Trayectoria Periodística fue la periodista Maria Antonieta Flores Astorga.

