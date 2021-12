Migrantes temen ser deportados, pese a tarjeta humanitaria expedida en Acapulco

En un albergue improvisado en la periferia de Acapulco, cerca de 200 migrantes esperan residencia temporal a pesar de que temen ser deportados como en Chiapas.

En los últimos quince días, seis autobuses con más de 600 haitianos, brasileños, cubanos y venezolanos llegaron al puerto, pero sólo una parte permanece en la ciudad en lo que reciben más dinero de sus familiares para continuar el viaje sin visa hacia Estados Unidos.

Exhaustos con más de 800 km caminados por buscar trabajo desde hace cinco meses, hacen una parada más, esta vez en Acapulco en donde obtendrán una tarjeta humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración con la que podrán continuar desplazándose del sur hacia Tijuana y Monterrey en donde buscarán cruzar al otro lado.

Evelo Michel, brasileño de 37 años, es una de las cientos de personas que se refugia en la Unidad Deportiva Jorge Campos en Ciudad Renacimiento. Llegó hace dos días de Tapachula, Chiapas acompañado de cuatro amigos.

“Ha sido muy difícil. Hemos recorrido diez países buscando llegar aquí -México- para ir a Estados Unidos”, relata el hombre que antes de unirse a la Caravana Migrante se desempeñó como maestro de idiomas.

Así como él, la travesía la continuarán cerca de 120 centroamericanos más, que en su mayoría aseguran huir de la pobreza e inseguridad de sus países.

“Yo soy maestro, hablo cinco idiomas, entre ellos el español, y allá en mi país no conseguía nada. Escuché que aquí es hotelero, si encuentro algo de turismo me quedo y sino solo estoy esperando que me envíen 3 mil 500 dólares para ir a Monterrey porque ya preguntamos y Tijuana es más caro”, relató al borde del llanto a El Heraldo de México.

Evalo recordó que en el camino para llegar “hasta donde estoy, pasaron cosas horribles. En el camino murieron muchas infancias -niños y niñas- abandonaron personas y estar aquí es una bendición y a la vez un infierno”, señaló.

Michel hace un comparativo, y asegura que “aquí es donde mejor nos han tratado. En Tapachula nos trataron muy mal. No nos daban nada, y aquí por lo menos se preocupan por darnos dos comidas al día y una colchoneta para dormir. Allá -en Tapachula- nosotros rentábamos, lo que gastamos en autobús es nuestro, no es dinero del gobierno, mexicanos nosotros no venimos a quitarles”, indicó desesperado.

Migrantes llegaron desde hace un mes

A pesar de que el arribo de migrantes inició desde hace un mes, el Instituto Nacional de Migración en Acapulco no estaba preparado para recibirlos en esta magnitud, informaron fuentes del INM.

De acuerdo con las autoridades locales de migración, desde hace casi 30 días se han expedido 2 mil 175 tarjetas humanitarias a extranjeros. La acción también se replica en 16 estados más.

Con la visa humanitaria del INM, durante un año tienen el derecho de desplazarse por la República sin ser detenidos, también les garantiza acceso a servicios de salud, y pueden ser contratados como empleados.

Sin embargo, Kanet sostuvo que la realidad es otra; “sí la dan, pero de allá de Chiapas regresaron a varios aunque ya la tenían. Por eso nos queremos mover, solo venimos hoy y ya nos vamos, vamos a seguir”, finalizó.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

