Ratificación de AMLO reporta 63% de firmas de apoyo en Baja California

Tras informar que en Baja California va el 63 por ciento de las firmas de apoyo a la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, Gabriela Jiménez Godoy, rechazó que estén violando la Ley Electoral en este proceso de recopilación de firmas ciudadanas.

“Nosotros ingresamos una impugnación ante el Tribunal Electoral Federal ante la resolución del Instituto Nacional Electoral, de prohibirnos usar la ratificación y esperamos que la Sala Superior resuelva la próxima semana”, explicó Jiménez Godoy.

Informó que hoy inician las audiencias que tienen con los magistrados electorales para hacerles énfasis en que ellos no están violando ninguna norma jurídica; “en la Ley no se prohíbe usar la palabra ratificación así que lo que no está prohibido, está permitido”, sostuvo.

Hoy inician las audiencias que tienen con los magistrados electorales. Foto: Especial

Luego de informar que este miércoles sostendrán una audiencia con la Magistrada, Mónica Soto, la presidenta de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, informó que 87 mil 353 firmas son la meta en Baja California, mismas que se sumarán a las recolectadas en el país, para que el siguiente año se lleve a cabo la consulta popular que estará a cargo del Instituto Nacional Electoral.

En rueda de prensa en Tijuana, abundó que, de acuerdo con los lineamientos del organismo electoral, los promotores del referéndum, tienen de plazo hasta el 25 de diciembre para reunir en por lo menos 17 estados del país, 2.8 millones de firmas.

Jiménez Godoy detalló que actualmente en Baja California se han recolectado más de 57 mil firmas, lo que representa un avance del 63 por ciento, por lo que dijo que cada día se está más cerca de superar la meta establecida por el INE y lograr el objetivo de 3.5 millones de firmas que la organización no gubernamental se fijó, para que el próximo 10 de abril, se lleve a cabo el plebiscito.

“Con la participación de todas y todos, y el apoyo de nuestros 20 mil voluntarios en el país, Que Siga la Democracia logrará cumplir lo establecido por las autoridades electorales y concretar los retos que nos fijamos para que el siguiente año se lleve a cabo la consulta, en la cual nosotros buscamos la continuidad de la transformación en el país, que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó la también activista social.

Refirió que la asociación continuará promoviendo la participación de la población en la consulta popular hasta el mes de abril del siguiente año.

Agregó que es importante que la ciudadanía acuda a los módulos instalados en distintas regiones del país, principalmente en parques, tianguis, mercados y lugares de alta concentración.

