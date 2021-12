En México hay 47.5 millones de personas que no han recibido una sola dosis contra el Covid-19, advierte experto

Arturo Erdely, profesor de tiempo completo de la UNAM, dijo que a pesar de que es necesaria la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para los adultos mayores, también se tiene que dar a conocer que tenemos a más de 47.5 millones de personas vulnerables, porque no han recibido ni una sola dosis.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", detalló que en Estados Unidos se está llamando a la población a recibir un refuerzo, debido a que seis meses después bajan un poco las defensas, pero no es que queden desprotegidas las personas. "En las vacunas de dos dosis se estima que es un tiempo de espera de seis meses, mientras que en las de una sola dosis están llamando al refuerzo tan sólo dos meses después", expresó.

Por otro lado, contrastó que mientras en EU no se maneja ningún tipo de restricciones para que se apliquen las dosis, en México "tenemos un gobierno que no quiere gastar en vacunas", por ello no todos tienen acceso.

Afirmó que ante la proximidad del invierno, se verán favorecidos los contagios, porque la gente optará por estar en espacios cerrados por el frío.

Explicó sobre cómo podría afectar la variante Ómicron, de acuerdo con lo que se vio en Sudáfrica, en donde le tomó tan sólo 20 días en convertirse en dominante, mientras que al comparar con la Delta, a ésta le tomó hasta 100 días en poder contagiar a más población.

Ante este escenario, Erdely pidió a la población aplicarse la vacuna y continuar con las medidas para evitar contagios durante esta temporada, así como el siempre portar cubrebocas.

